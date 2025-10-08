weather spruehregen
Halle (Saale), Deutschland
  4. Neuregelung der Grundsteuer: Steigende Grundsteuer: Neue Hebesätze in Aschersleben sind beschlossene Sache

Der Ascherslebener Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung die neuen Hebesätze für die Grundsteuer verabschiedet. Die sollen im kommenden Jahr erneut evaluiert werden.

Von Anja Riske 08.10.2025, 10:30
Die neuen Hebesätze für die Grundsteuern, die ab kommendem Jahr in Aschersleben gelten sollen, sind nun beschlossene Sache. (Foto: Frank Gehrmann)

Aschersleben/MZ - Sie war Gegenstand umfangreicher Diskussionen in Ausschüssen, Ortschaftsräten und Stadtrat, nun ist sie beschlossene Sache: die Satzung der Stadt Aschersleben über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze.