Neuregelung der Grundsteuer Steigende Grundsteuer: Neue Hebesätze in Aschersleben sind beschlossene Sache
Der Ascherslebener Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung die neuen Hebesätze für die Grundsteuer verabschiedet. Die sollen im kommenden Jahr erneut evaluiert werden.
08.10.2025, 10:30
Aschersleben/MZ - Sie war Gegenstand umfangreicher Diskussionen in Ausschüssen, Ortschaftsräten und Stadtrat, nun ist sie beschlossene Sache: die Satzung der Stadt Aschersleben über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze.