Neue Strukturen Stadt Aschersleben will eigene Liegenschaften und Immobilien künftig zentral bewirtschaften
Das neue Gebäude- und Liegenschaftsmanagement soll in Aschersleben künftig Zuständigkeiten bündeln und übernimmt erste Objekte. Wie die Strukturen am Ende aussehen sollen.
23.02.2026, 10:15
Aschersleben/MZ - Es ist ein noch junges Amt in der Stadtverwaltung – doch was genau passiert dort eigentlich? Diese Frage wurde in der Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses aufgeworfen. Steffen Schütze, seit einigen Monaten Leiter des Gebäude- und Liegenschaftsmanagements (GLM), stellt Aufgaben, Zahlen und Ziele der neuen Institution vor und macht deutlich, welche Bedeutung das Amt für die Stadt hat.