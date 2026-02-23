Das neue Gebäude- und Liegenschaftsmanagement soll in Aschersleben künftig Zuständigkeiten bündeln und übernimmt erste Objekte. Wie die Strukturen am Ende aussehen sollen.

171 Gebäude werden zurzeit von der Stadt Aschersleben verwaltet. Die Bewirtschaftung soll jetzt neu strukturiert werden.

Aschersleben/MZ - Es ist ein noch junges Amt in der Stadtverwaltung – doch was genau passiert dort eigentlich? Diese Frage wurde in der Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses aufgeworfen. Steffen Schütze, seit einigen Monaten Leiter des Gebäude- und Liegenschaftsmanagements (GLM), stellt Aufgaben, Zahlen und Ziele der neuen Institution vor und macht deutlich, welche Bedeutung das Amt für die Stadt hat.