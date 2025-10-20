Auch in diesem Jahr wird es in der Alten Hobelei in Aschersleben wieder die Weihnachtsbörse für Bedürftige geben. Wann und wo Spenden abgegeben werden können.

Aschersleben/MZ - Die traditionelle Ascherslebener Weihnachtsbörse wird auch in diesem Jahr wieder stattfinden. Das Frauenzentrum und die Gleichstellungsbeauftragte laden dazu am Mittwoch, 19. November, von 9 bis 16 Uhr in die Alte Hobelei ein.

Ohne Spenden wäre die Veranstaltung nicht denkbar. Deshalb werden ab dem 3. November Sachspenden angenommen: warme Kleidung für Kinder, Frauen und Männer, Geschirr, Töpfe, Pflanzen sowie Spielzeug und Kinderbücher. Für die Annahme ist ein sauberer, gepflegter und unbeschädigter Zustand Voraussetzung, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus. Nicht angenommen werden Sommerbekleidung, Unterwäsche, Herrenanzüge, defekte oder stark abgetragene Schuhe und Sandalen, CDs und DVDs, Möbel, Lampen sowie Bücher für Erwachsene.

Stadt dankt allen Helfern und Spendern

Die Annahme erfolgt im Ascherslebener Frauenzentrum in der „Melle“, Staßfurter Höhe 40-42, zu folgenden Zeiten: am 3., 5. und 6. November von 9.30 bis 15 Uhr sowie am 4. November von 9.30 bis 18 Uhr. „Wir bedanken uns schon heute für die stets große Spendenbereitschaft der Ascherslebenerinnen und Ascherslebener, die damit rund 100 bedürftigen Familien und Menschen einen kleinen Lichtblick in der Vorweihnachtszeit geben. Unser Dank gilt auch den vielen freiwilligen Helferinnen und Helfern, ohne die die Weihnachtsbörse nicht umzusetzen wäre sowie den Sponsoren, die die Weihnachtsbörse unterstützen, für den Zukauf neuer Kleidung“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Der Zutritt zur Weihnachtsbörse ist nur für Inhaber eines Sozial- und Familienpasses möglich. Dieser kann bei der Stadt beantragt werden. Aber auch bedürftige Rentner können die Börse nutzen.