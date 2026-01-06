Auch 2026 öffnet die Stadt Aschersleben wieder ihre Türen für alle Interessierten. Mit Stadtführungen und einer Saalveranstaltung im Bestehornhaus.

Die Einetaler Blasmusikanten kümmern sich beim Tag der offenen Tür der Stadt Aschersleben im Bestehornhaus wieder um die musikalische Umrahmung.

Aschersleben/MZ - Die Stadt Aschersleben lädt am Sonntag, 11. Januar, zum traditionellen Tag der offenen Tür ein. Ab 12.30 Uhr, ab 13 Uhr und ab 13.30 Uhr werden jeweils kostenlose Stadtführungen angeboten, die Interessierte auf eine Runde durch Aschersleben mitnehmen, kündigt die Stadtverwaltung an.

Der Rundgang, der am Bestehornhaus endet, dauert rund 60 Minuten. Treffpunkt und Beginn dieser kostenfreien Angebote ist das Museum am Markt, das an diesem Tag ganztägig freien Eintritt gewährt. Darüber hinaus bietet die Grafikstiftung Neo Rauch an diesem Tag ab 11 Uhr sowie ab 14 Uhr kostenfreie Rundgänge an.

Die Stadt Aschersleben weist darauf hin, dass die Teilnehmerzahlen für die einzelnen Rundgänge begrenzt sind. Daher wird um Anmeldung für eine der drei Runden in der Tourist-Information, Hecknerstraße 6, gebeten. Teilnehmer erhalten dann eine Teilnahmekarte.

Am Nachmittag ins Bestehornhaus

Höhepunkt und Abschluss des Tages der offenen Tür bildet laut Pressemitteilung der Stadtverwaltung die nachmittägliche Saalveranstaltung im Bestehornhaus. Ab 14 Uhr ist das Bestehornhaus geöffnet, teilt die Stadtverwaltung mit.

Im Foyer präsentieren sich mit Infoständen die städtischen Gesellschaften und Beteiligungen: die Stadtwerke Aschersleben und Ascanetz, der Bauwirtschaftshof, der Eigenbetrieb Abwasser sowie das Sport- und Freizeitzentrum Ballhaus. Vor Ort sind außerdem die Aschersleber Kulturanstalt und der Förderverein des Museums, der den Museumskoffer präsentiert. Für musikalische Unterhaltung sorgen wieder die Einetaler Blasmusikanten. An einer Selbstbedienungstheke werden Kaffee und Kuchen zu fünf Euro pro Gedeck angeboten.

Rück- und Ausblicke

Um 15 Uhr beginnt im Großen Saal die Veranstaltung mit Oberbürgermeister Steffen Amme. Seine Rede beinhaltet einen Rückblick auf das Jahr 2025 sowie einen Ausblick auf das noch junge Jahr 2026, kündigt die Stadt an. Anschließend wird Felix Eley, Koordinator der Kommunalen Wärmeplanung für die Stadt Aschersleben, zur Kommunalen Wärmeplanung und deren Projektstand berichten.

Bereits am Freitag, 9. Januar, findet im Rahmen einer geschlossenen Veranstaltung die Preisverleihung der Stadt Aschersleben statt. Traditionell werden auch 2026 wieder Wirtschafts-, Bau-, Bildungs- und Bürgerpreis verliehen.