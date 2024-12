Ein Anschlag und seine Folgen: ein Täter, der als Arzt arbeitet, aber von allen nur „Dr. Google“ genannt wird, die Stadt, in der er lebt, steht unter Schock, eine 19-jährige Staßfurterin erlebt in Magdeburg als Ersthelferin Schreckliches: Im Ticker von Montag, 23. Dezember 2024, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

„SLK live“ heißt der Newsblog: Ein Nachrichtenticker, der alle Neuigkeiten aus dem ganzen Salzlandkreis zusammenführt. Egal, ob in Aschersleben, Bernburg, Staßfurt und Schönebeck: Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es sofort auf dieser Seite.

Wann war eigentlich das letzte Mal Ticker? Hier finden Sie den Newsblog von Freitag, 20. Dezember 2024.

Das ganze Salzland auf einen Wisch

Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet aufruft und geöffnet lässt, hat mit einer Aktualisierung der Seite immer die frischesten Nachrichten aus dem ganzen Salzlandkreis auf dem Bildschirm. Was genau sich hinter dem Blog verbirgt, erfahren Sie hier.

Sie interessiert unser Rückblick auf die vergangene Woche? Dann lesen Sie im SLK-Newsletter von Samstag, 21. Dezember, wie vor Weihnachten über den Salzlandkreis besonders viel Recht gesprochen wird.

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Montag, 23. Dezember 2024.

Das ist neu am Montag:

7.26 Uhr: Am Samstagnachmittag wurde bei Einlasskontrollen zum Weihnachtsmarkt in der Steinstraße in Staßfurt, der nach Beratungen der Veranstalter schließlich doch öffnete, bei einem 15-jährigen Staßfurter ein Teleskopschlagstock in der Jacke gefunden.

Das Mitführen so eines Gegenstandes bei Veranstaltungen stelle eine Straftat dar, heißt es von der Polizei. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, der Schlagstock wurde sichergestellt. Schließlich wurde der Jugendliche an seine Eltern übergeben.

Kennen Sie schon unseren täglichen Newsletter? Hier können Sie sich anmelden.

Drei Not-Operationen bei Ameos

6.53 Uhr: 25 Verletzte haben die Kliniken der Ameos-Gruppe rund um Magdeburg nach dem Anschlag aufgenommen. In der Nacht zum Samstag gab es drei Notoperationen - eine in Aschersleben, eine in Schönebeck.

Wie eine Schlagzeile über Ameos in Bernburg zeitweise für erhebliche Unruhe sorgte, erklären wir Ihnen hier.

War „Dr. Google“ wirklich Arzt?

6.29 Uhr: Wer ist der Täter von der Magdeburg? Taleb A. praktizierte bei Salus im Maßregelvollzug Bernburg und lebte in der Stadt. Aber war er wirklich Arzt?

Der Attentäter vom Magdeburger Weihnachtsmarkt arbeitete viereinhalb Jahre lang als Arzt im Maßregelvollzug Bernburg. (Foto: dpa)

Das seltsame Verhalten des 50-jährigen Saudis ließ nach unseren Informationen in der Belegschaft allerdings die Zweifel wachsen, ob er tatsächlich Mediziner ist. Warum man ihn sogar „Dr. Google“ nannte, verraten wir Ihnen hier.

Bilder im Kopf, die bleiben werden

6.18 Uhr: 125 Einsatzkräfte aus dem Salzlandkreis waren nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg im Einsatz.

In Magdeburg im Einsatz war Emma Wartmann vom DRK Staßfurt, als der Anschlag passierte. (Foto: DRK Staßfurt)

Eine 19-Jährige vom DRK aus Staßfurt war sogar schon von Beginn an vor Ort. Was die Retter nach einem Einsatz wie diesem besonders beschäftigt, lesen Sie hier.

Der Schock in Bernburg sitzt tief

5.54 Uhr: Schon einen Tag nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt herrschte am Samstag in Bernburg, wo der mutmaßliche Täter lange gelebt hat, tiefe Betroffenheit.

Der Heele-Christ-Markt in Bernburg ist am Sonnabend geschlossen geblieben, der Sonntag war ein „stiller Tag“. Der geplante Wintermarkt ist abgesagt worden. (Foto: Katharina Thormann)

Die brachte nicht nur die Oberbürgermeisterin zum Ausdruck. Und schließlich hatte der Vorfall auch Konsequenzen in der Stadt selbst: Der Wintermarkt in der Stadt wird aus Trauer und Mitgefühl abgesagt.