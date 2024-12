Für den an Leukämie erkrankten 16-jährigen Louis ist ein Stammzellspender gefunden worden. Die Freude bei der Familie und am Gymnasium Stephaneum ist riesig.

Die schönste Botschaft vor Weihnachten am Ascherslebener Stephaneum: Spender für Louis gefunden

Die Schulgemeinschaft des Stepahaneums hat sich zur Vollversammlung vor Jahresende in der Ascherslebener Stephanikirche getroffen.

Aschersleben/MZ - Das Ambiente in der Stephanikirche habe etwas Ähnlichkeit mit den Räumen in Harry Potters Zauberschule Hogwarts, sagt Axel Wieczorek, Leiter des Stephaneums, bei der Vollversammlung des Gymnasiums am Freitagvormittag. „Und auch unsere Schulgemeinschaft hat etwas Magisches“, findet Wieczorek.