Trotz Verzichts auf Standgebühren Zu wenig Resonanz - Stadt stoppt regelmäßigen Samstagsmarkt in Sangerhausen

Der Samstagsmarkt in Sangerhausen wird eingestellt. Trotz Verzichts auf Standgebühren blieb die Resonanz von Händlern und Besuchern zu gering. Ganz sterben soll der Markt am Sonnabend in Sangerhausen aber nicht.