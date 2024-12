Entsorgung des Weihnachtsbaums Geselligkeit nach Weihnachten: Neugattersleben lädt zum Winterfeuer mit ausgedienten Bäumen ein

In Neugattersleben kann der Weihnachtsbaum am 11. Januar gegen einen Glühwein getauscht werden. Der Ort lädt zum geselligen Beisammensein am Winterfeuer ein.