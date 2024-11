Staßfurter Rettungsschwimmer halten sich nach dem Sommer weiter fit, eine Frau aus Poley hat Power genug für zwei Weltmeister-Titel im Bankdrücken, ein Streit auf einer Party führt zu einem kuriosen Prozess in Schönebeck: Im Ticker von Mittwoch, 6. November 2024, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

Alles, was im Salzlandkreis wichtig ist, erfahren Sie den ganzen Tag über bei SLK Live.

„SLK live“ heißt der Newsblog: ein Nachrichtenticker, der alle Neuigkeiten aus dem ganzen Salzlandkreis zusammenführt. Egal, ob in Aschersleben, Bernburg, Staßfurt und Schönebeck: Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es sofort auf dieser Seite.

Das ganze Salzland auf einen Wisch

Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet aufruft und geöffnet lässt, hat mit einer Aktualisierung der Seite immer die frischesten Nachrichten aus dem ganzen Salzlandkreis auf dem Bildschirm. Was genau sich hinter dem Blog verbirgt, erfahren Sie hier.

Was war eigentlich gestern los? Hier finden Sie den Newsblog von Dienstag, 5. November 2024.

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Mittwoch, 6. November 2024.

Das ist neu am Mittwoch:

8.53 Uhr: Die Nachterstedter Apotheke, die seit vergangenem Sommer eine neue Inhaberin hat, wird komplett umgebaut.

Die Nachterstedter Apotheke bekommt derzeit eine moderne Ausstattung. Filialleiter Dominik Glöckner demonstriert die neue Technik. (Foto: Frank Gehrmann)

Welche moderne Technik dort nun einzieht, erklären wir Ihnen hier.

Kennen Sie schon unseren täglichen Newsletter? Hier können Sie sich anmelden.

Tange Argentino in der Grundschule

8.09 Uhr: Am Dienstag, 12. November, findet ab 18 Uhr in der Turnhalle der Grundschule Pfeilergraben eine Einführung in den Tango Argentino statt. Der Abend dient für Anfänger ohne Vorkenntnisse und Wiedereinsteiger als möglicher Auftakt zu einem sich anschließenden Kurs über 10 Abende à 60 Minuten.

Zur Teilnahme eingeladen sind sowohl Paare als auch Einzelpersonen. Es wird um Anmeldung unter der Telefonnummer 0160/96 71 43 67 gebeten.

Trotz Intel: Investor hält an Wohn- und Energiepark fest

7.26 Uhr: Auch ohne Intel will ein Investor weiterhin 70 Millionen Euro in einen Wohn- und Energiepark mit 168 Wohnungen und einen 38 Hektar großen Solarpark stecken.

Das ehemalige Pektinwerk in Egeln-Nord soll bis auf die Gründerzeit-Villa komplett abgerissen werden. (Foto: René Kiel)

Wieso er an seinen Investitionen festhält, erfahren Sie hier.

„Sagenhaftes Aschersleben“ wird vorgestellt

6.49 Uhr: Am morgigen Donnerstag, 7. November, wird im Genusskombinat Aschersleben das neue Buch „Sagenhaftes Aschersleben“ vorgestellt. Ab 17 Uhr wird Autor Carsten Kiene Passagen aus dem heimatkundlichen Werk lesen.

Anmeldungen sind im Genusskombinat oder der Kaffeemänner-Rösterei möglich. Bei freien Plätzen ist auch eine Abendkasse möglich, doch Reservierungen sind laut Veranstalter erwünscht.

Für Rettungsschwimmer geht es „um die Wurscht“

6.28 Uhr: Rettungsschwimmerteam der Stadt Staßfurt hält sich auch im Winter fit, hat Spaß und nimmt erfolgreich an der Firmenstaffel-Premiere in der Schönebecker Schwimmhalle teil.

Das Luftmatratzenrennen sorgte für den größten Spaß beim Staffelwettbewerb in der Schönebecker Schwimmhalle. (Foto: Union Schönebeck)

Wie die Staßfurter Rettungsschwimmer in Schönebeck „um die Wurscht“ geschwommen sind, erzählen Sie hier.

Schon zweimal Weltmeisterin

6.16 Uhr: Frauen-Power aus Poley: Laura Drescher ist zweifache Junioren-Weltmeisterin im Bankdrücken.

Weltmeisterin Laura Drescher mit ihrem Trainer Marcel Gorgas an der Hantelbank im Fitnessstudio „Academy Bernburg“. (Foto: Engelbert Pülicher)

Welche ehrgeizigen Ziele die 21-jährige Auszubildende noch verfolgt und wem sie besonders dankbar ist, erzählt sie Ihnen hier.

Eine Party, ein Streit und verschiedene Aussagen

5.58 Uhr: Ein Konflikt auf einer Party in Schönebeck wird zum Fall für den Strafrichter. Ein 44-Jähriger ist wegen Körperverletzung angeklagt.

Was geschah wirklich auf der Party in Schönebeck? Und welche Rolle spielte der Gastgeber? (Symbolfoto: dpa)

Doch dann nimmt der Prozess eine überraschende Wendung. Weil alles plötzlich von den Zeugen ganz anders klingt als in der Anklage der Staatsanwaltschaft.