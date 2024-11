Bernburg/Halle/MZ. - Bei der Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau (IHK) haben in diesem Jahr 3.250 Auszubildende ihre Abschlussprüfung abgelegt. 71 von ihnen erreichten die Note eins, 31 davon mit Auszeichnung. Am Dienstag sind die Besten der Aus- sowie der Fortbildung mit einer Festveranstaltung in der Georg-Friedrich-Händel-Halle in Halle (Saale) geehrt worden.

Unter ihnen sind auch vier Auszubildende aus der Region Bernburg. Ausgezeichnet wurde Sascha Steffen Bergt als Elektroniker für Betriebstechnik bei der Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG in Könnern, Leonie Wagner als Kauffrau für Büromanagement bei Jaeger Spezial- und Tiefbau GmbH + Co KG in Bernburg, Mara Willer als Kauffrau im Einzelhandel bei der Lidl Vertriebs-GmbH & Co. KG in Bernburg sowie Köchin Johanna Falke beim Bernstein Acamed Resort in Neugattersleben.

Zudem ist auch unter den besten Fortbildungsabsolventen eine Preisträgerin aus der Region. So wurde Tabea Knörschild als Geprüfte Fachwirtin im Gesundheits- und Sozialwesen Bernburg ausgezeichnet. Sie konnte sich über den von der Volksbank Halle (Saale) eG gestifteten Sonderpreis in Höhe von 2.000 Euro für die beste Fortbildungsabsolventin freuen.

Als zwei beste Absolventen einer kaufmännischen Ausbildung wurden die Kauffrau im Einzelhandel, Mara Willer (ausgebildet bei der Lidl Vertriebs-GmbH & Co. KG in Bernburg), sowie der Verkäufer Justin Stadler (ausgebildet bei Edeka Pollmer in Dessau-Roßlau) mit dem in Höhe von insgesamt 2.000 Euro dotierten Sonderpreis der Serumwerk Bernburg AG geehrt.

IHK-Präsident Sascha Gläßer sagte: „Auf Ihre hervorragenden Leistungen dürfen Sie mit Recht stolz sein! Dadurch haben Sie bewiesen, dass Sie nicht ,nur' etwas können, sondern dies auch in einer sehr hohen Qualität. Als IHK-Präsident freue ich mich darüber sehr und gratuliere Ihnen herzlich.“ Die hohe Qualität, so Gläßer, sei auch dem Engagement der Ausbildungsbetriebe zu verdanken, die so einen wichtigen Beitrag zur Fachkräftesicherung beisteuerten.