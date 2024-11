Nachterstedt/MZ - Husten, Schnupfen, Heiserkeit – wer derzeit Medizin dagegen braucht, muss in der Nachterstedter Glück-auf-Apotheke an einem der Seitenfenster klingeln. Aus diesem werden derzeit Tabletten, Cremes und Säfte verkauft. Was ein bisschen seltsam anmutet, ist ein Angebot an die Kundschaft, die aus vielen Seeland-Orten kommt. „Ansonsten hätten wir schließen müssen“, erklärt Filialleiter Dominik Glöckner. Denn die Apotheke, die seit vergangenem Sommer mit Christina Gotter-Wittig eine neue Inhaberin hat, wird gerade komplett umgebaut und fit für die Zukunft gemacht.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.