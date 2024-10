Zwei Rosenburger des Jahres sind die ersten ihrer Art, ein alter Brunnen auf dem Friedhof II in Bernburg sprudelt wieder wie neu, vor 50 Jahren stand in Staßfurt die Zeitung ganz im Zeichen von 25 Jahren DDR: Im Ticker von Mittwoch, 30. Oktober 2024, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

8.11 Uhr: Vor der Weihnachtspause soll es im Askanischen Geschichtsverein am Montag, 4. November, noch einen Vortrag geben. Referent ist der Stadthistoriker Wolfgang Ebert.

Ebert will über die industrielle Entwicklung der Stadt von 1850 bis 1950 sprechen. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf der Wasserver- und Abwasserentsorgung, der Gasversorgung sowie der Elektrifizierung. Außerdem soll es um Personen gehen, die sich auf diesem Gebiet verdient gemacht haben, der Öffentlichkeit aber kaum bekannt sind.

Der Vortrag beginnt 18 Uhr im Bürgerraum des Rondells, Dr.-Wilhelm-Külz-Platz 23. Eintritt wird nicht erhoben.

Countdown für Eulenspiegels Erlebnis-Tour

7.24 Uhr: Der Countdown für die Eulenspiegel-Erlebnis-Tour im Museum Schloss Bernburg läuft. Aktionskarten können noch bis zum 5. November abgeben werden, heißt es in einer Mitteilung. Wer mindestens drei Eulenspiegelstempel an BFG-Freizeiteinrichtungen gesammelt hat, nimmt an der Eulenspiegel-Gewinnaktion teil. Es winken wieder tolle Preise im Gesamtwert von über 600,00 Euro, heißt es.

Wen zieht Till Eulenspiegel bei der Verlosung? (Foto: Engelbert Pülicher)

Mit dieser originellen Wegbeschreibung wurden wieder viele Tagestouristen vor allem aber Familien mit Kindern aus nah und fern in Bernburg begrüßt. Mit der Verbindung zu Till Eulenspiegel wanderten die Touristen einen Erlebnispfad entlang, der zwischen den touristischen Einrichtungen der BFG-Bernburger Freizeit GmbH die ehemaligen Spuren von Till Eulenspiegel aufzeigt.

Aus den zahlreich eingereichten Aktionskarten werden am 11. November die zehn Gewinner durch den amtierenden Kinder Eulenspiegel ermittelt. Die Aktionskarten sind bei den Einrichtungen der BFG-Bernburger Freizeit GmbH kostenfrei erhältlich und auch dort abzugeben.

„Tanzalarm“ im Ballhaus Aschersleben

6.46 Uhr: Geballte Tanzfreude an einem Ort gibt es am Sonntag, 3. November, im Ballhaus. Unter dem Motto „Ascherslebener Tanzalarm“ werden verschiedene Tanzgruppen der Region ihr Können zeigen, unter anderem die Crazy Dance Crew, die Kiddie Dancer und die Tanzmäuse.

Mit dabei sind auch die Sportler des SC Seeland, Abteilung Akrobatik. „Es wird ein toller Nachmittag. Die kleinen und großen Gäste erwartet auch ein Mitmachprogramm“, kündigt Peggy Jacobi vom veranstaltenden Verein Aktiv Leben an. Das Tanzprogramm beginnt 14.30 Uhr, Ende ist gegen 17 Uhr.

Welsch und Schneider sind Rosenburger des Jahres

6.28 Uhr: Ehre, wem Ehre gebührt: Lizzy Welsch und Olaf Schneider werden in die Geschichtsbücher Groß Rosenburgs eingehen.

Rosenburgerin des Jahres wurde Lizzy Welsch. (Foto: Thomas Linßner)

Zum ersten Mal wurden in Groß Rosenburg zwei Ehrenamtspreise überreicht. Rosenburger des Jahres sind Welsch und Schneider.

Rosenburger des Jahres Olaf Schneider. (Foto: Thomas Linßner)

Die Ehrungen sollen immer zu Erntedank zur Tradition werden. Warum die Tradition genau so und mit diesen beiden beginnt, erfahren Sie hier.

Alter Brunnen auf dem Friedhof II sprudelt wieder

6.12 Uhr: Die Gründer des Steinmetzbetriebes Steinbach hatten ihn einst gebaut: den alten Brunnen auf dem Friedhof II in Bernburg.

Reinhard (links) und Ralf Steinbach stellen den Brunnen auf Friedhof II nach der Restaurierung wieder an. (Foto: Susanne Schlaikier)

Nun haben ihn die Nachfahren zum Firmenjubiläum restauriert. Wie genau, das lesen Sie hier.

25 Jahre DDR vor 50 Jahren

5.49 Uhr: Ein Blick in die Zeitung von vor 50 Jahren: In den Städten und Gemeinden des Kreises Staßfurt fanden im Oktober 1974 viele Festveranstaltungen zu Ehren des 25. Jahrestages der Gründung der DDR statt.

Nicht nur heute, sondern auch vor 50 Jahren war die Rübenernte ein wichtiger Punkt im landwirtschaftlichen Jahresablauf. Damals konnte erst die Hälfte der Zuckerrübenfläche bis Ende Oktober gerodet werden. Allerdings ohne das schwere Gerät, das heute zur Verfügung steht. (Symbolfoto: dpa)

Betriebsdelegationen überbrachten Glückwünsche an die Parteiführung des Kreises und bilanzierten ihre Wettbewerbsergebnisse zum „Republikgeburtstag“.