Aschersleben/MZ - Der Bauwirtschaftshof wird 2025 mehr Geld als im laufenden Jahr zur Verfügung haben. Das geht aus dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes hervor, der in der vergangenen Woche im Betriebsausschuss vorgestellt wurde. „Wir sind bisher, vor allem in den Vegetationsperioden, an unsere Grenzen gestoßen“, sagt Betriebsleiter André Könnecke. Ergebnis dessen war massive Kritik aus der Bevölkerung und aus den Ortsteilen am Zustand der Grünanlagen und an der schleppenden Reparatur von Straßenschäden.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.