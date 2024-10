Das Pferd steht im Fokus beim Faszienkurs in Cörmigk, die Dekra und ihre Fahrprüfer-Prüfer ist im Blickpunkt nicht nur in Schönebeck, eine Seiteneinsteigerin erzählt, wie viel Spaß es macht, in Staßfurt zu lehren: Im Ticker von Dienstag, 29. Oktober 2024, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

Alles, was im Salzlandkreis wichtig ist, erfahren Sie den ganzen Tag über bei SLK Live.

„SLK live“ heißt der Newsblog: Ein Nachrichtenticker, der alle Neuigkeiten aus dem ganzen Salzlandkreis zusammenführt. Egal, ob in Aschersleben, Bernburg, Staßfurt und Schönebeck: Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es sofort auf dieser Seite.

Das ganze Salzland auf einen Wisch

Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet aufruft und geöffnet lässt, hat mit einer Aktualisierung der Seite immer die frischesten Nachrichten aus dem ganzen Salzlandkreis auf dem Bildschirm. Was genau sich hinter dem Blog verbirgt, erfahren Sie hier.

Was war eigentlich gestern los? Hier finden Sie den Newsblog von Montag, 28. Oktober 2024.

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Dienstag, 29. Oktober 2024.

Das ist neu am Dienstag:

8.48 Uhr: Im Gänsemarsch unterwegs: Was sich die Gänse auf diesem Foto wohl denken? Annemarie Schuster aus Löderburg hat eine Idee: „Nun aber schnell den anderen hinterher, im Gleichschritt, marsch!“

Im Gänsemarsch an der Laake fotografierte Annemarie Schuster aus Löderburg dieses Trio. (Foto: Annemarie Schuster)

Warum es das Trio an der Laake plötzlich so eilig hatte: Sie sei mit ihrem Hund dort unterwegs gewesen, der sich zu dicht an die Tiere herangewagt hatte, schreibt Annemarie Schuster. Die Vögel waren aber letztlich schneller.

Katzen im Seeland werden kastriert

8.04 Uhr: Im gesamten Gebiet der Stadt Seeland, also in allen sechs Ortsteilen, werden im Zeitraum vom 1. November bis zum 15. März 2025 wieder freilebende Katzen kastriert. Darüber informiert Sabine Stelzer, die Amtsleiterin für Ordnung und Soziales der Stadt Seeland, im neuesten Amtsblatt.

Verantwortlich für die von der Stadt genehmigte Aktion ist der Tierschutzverein Aschersleben, der solche Tiere einfängt, sie kastrieren lässt und wieder aussetzt. „Den Haltern und Besitzern von Freigängerkatzen wird deshalb zur Vermeidung ungewollter Kastrationen empfohlen, ihre Tiere dauerhaft mit einem Mikrochip zu kennzeichnen und bei Tasso oder Finde fix kostenlos registrieren zu lassen“, empfiehlt daher die Ordnungsamtsleiterin.

Für private Katzen und Kater, die jedoch nicht gekennzeichnet sind und für die Kastration eingefangen werden, könne die Stadt keine Haftung übernehmen, macht die Verwaltung im Vorfeld noch einmal deutlich klar. Solche Aktionen werden im Seeland bereits seit mehreren Jahren durchgeführt. Die Stadt wolle damit einer unkontrollierten Vermehrung von wildlebenden Katzen innerhalb der Stadt vorbeugen und einer möglichen Verbreitung von Krankheiten. (gin)

Trinkwasserbrunnen in Nienburg im Winterschlaf

7.23 Uhr: Zwar hat der goldene Oktober zuletzt noch einmal viel Sonne gebracht, dennoch ist die kalte Jahreszeit im Anmarsch. Zeit, die öffentlichen Trinkwasserbrunnen in den Winterschlaf zu versetzen. Alle Anlagen im gesamten Versorgungsgebiet der Midewa, die den Sommer über von vielen Passanten rege genutzt wurden, um ihren Durst zu löschen, werden bis Ende Oktober winterfest gemacht. Sie bekommen eine Banderole und gehen damit bis zum Frühjahr offiziell außer Betrieb.

Der Trinkwasserbrunnen in Nienburg sprudelt erst im Frühjahr wieder. (Foto: Engelbert Pülicher)

Wie Nils Grünhage, Projektingenieur in der Technischen Abteilung der Midewa, berichtet, würden sich die Trinkwassermonteure aus den einzelnen Versorgungsbereichen um die Außerbetriebnahme kümmern. „Alle Anlagen werden zunächst überprüft, ob sie grundsätzlich funktionstüchtig sind; falls nicht, müssen wir die Reparatur spätestens im Frühjahr in Angriff nehmen. Dann wird das Wasser aus dem Brunnen und den angeschlossenen Verrohrungen abgelassen, damit Frost keinen Schaden anrichten kann“, erklärt er.

Insgesamt unterhält die Midewa an zentralen Stellen in den Städten und Gemeinden ihres Versorgungsgebietes 30 öffentliche Trinkwasserbrunnen, darunter auch einen auf dem Markt in Nienburg.

Sauberes Aschersleben trifft sich

6.44 Uhr: Jeden ersten Montag im Monat – das nächste Mal also am 4. November – trifft sich die Initiative „Sauberes Aschersleben“ zu einer öffentlichen Müllsammelaktion. Treff ist 15 Uhr vor der Tourist-Information Aschersleben, Hecknerstraße 6.

Von dort aus wird zu den Hotspots im Stadtgebiet ausgeschwärmt. Wem die Sauberkeit der Stadt Aschersleben so sehr am Herzen liegt, dass er oder sie sich beteiligen möchte, soll ein Paar Handschuhe nicht vergessen.

Das Pferd ganz im Fokus

6.26 Uhr: Auf dem Naturgut in Cörmigk wird zum ersten Mal ein Faszienkurs für Einhufer angeboten.

Erstmals wird auf dem Naturgut in Cörmigk von Vanessa Homann (r.) ein Pferdekurs von Anke Precht (l.) angeboten. (Foto: Engelbert Pülicher)

Was dieser beinhaltet und an wen er sich richtet, erklären wir Ihnen hier.

Lehnt Dekra trotz Personalmangel geeignete Prüfer ab?

6.12 Uhr: Der Dekra fehlen Prüfer für die Fahrerlaubnisprüfungen, was unter anderem für Fahrschüler im Salzlandkreis lange Wartezeiten bedeutet.

Der Dekra fehlen Fahrprüfer, was für die Führerscheinprüflinge längere Wartezeiten bedeutet. Ab Mitte 2025 könnte sich die Lage bessern. (Symbolfoto: dpa)

Wie soll sich die Lage wieder bessern? Bestimmt nicht damit, dass man geeignete Kandidaten ablehnt. Genau das soll aber passiert sein. Die ganze Geschichte erzählen wir Ihnen hier.

Wie Schule auch Spaß machen kann

5.48 Uhr: An immer mehr Schulen spielen Seiteneinsteiger eine große Rolle. Eine Lehrkraft aus Schönebeck erzählt, warum sie seit fast drei Jahren in Staßfurt unterrichtet.

Immer mehr Lehrer kommen über den Seiteneinstieg an die Schulen. Auch im Salzlandkreis gibt es dafür viele erfolgreiche Geschichten. (Symbolfoto: dpa)

Es ist eine der Geschichten, die selbst im Mangel noch zeigen, wie interessant so ein Schritt sein kann.