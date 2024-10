Gründer des Betriebes Steinbach hatte ihn vor etwa 100 Jahren gebaut. Doch in Betrieb war er schon lange nicht mehr.

Bernburg/MZ. - Ein Friedhof ist ja normalerweise ein Ort der Trauer. Aber am Dienstag war das einmal nicht so. Vielmehr war es ein „Tag der Freude“, wie es Friedhofsverwalterin Sandra Bauer formulierte. Denn ein alter Schöpfbrunnen auf dem Friedhof II unweit der Kapelle ist vom Steinmetzbetrieb Steinbach restauriert worden und konnte wieder in Betrieb genommen werden. „Es ist ein richtiges Schmuckstück“, findet Bauer. Der Brunnen ist quasi das Geschenk des Steinmetzbetriebes zum eigenen 125-jährigen Firmenjubiläum.