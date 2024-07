Ein Blick in die Geschichte des Salzes in Schönebeck, ein Blick in die Geschichte der Ernte in Staßfurt, ein Blick die Gegenwart der geschichtsträchtigen Kavlierhäuser in Altenburg: Im Ticker von Mittwoch, 31. Juli 2024, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

„SLK live“ heißt der Newsblog: Ein Nachrichtenticker, der alle Neuigkeiten aus dem ganzen Salzlandkreis zusammenführt. Egal, ob in Aschersleben, Bernburg, Staßfurt und Schönebeck: Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es sofort auf dieser Seite.

Das ganze Salzland auf einen Wisch

Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet aufruft und geöffnet lässt, hat mit einer Aktualisierung der Seite immer die frischesten Nachrichten aus dem ganzen Salzlandkreis auf dem Bildschirm. Was genau sich hinter dem Blog verbirgt, erfahren Sie hier.

Was war eigentlich gestern los? Hier finden Sie den Newsblog von Dienstag, 30. Juli 2024.

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Mittwoch, 31. Juli 2024.

Das ist neu am Mittwoch:

6.43 Uhr: Ein Termin zum Vormerken: Zum Seefest wird am Sonnabend, 31. August, an den Concordia See eingeladen. 11 Uhr beginnt laut Ankündigung das bunte Familienfest mit Hüpfburg und Bastelstraße. Mit dabei ist außerdem der ASB, der über seine Arbeit informiert und zeigt, was zur Wasserrettung dazu gehört. Außerdem gibt es einen Auftritt des gemischten Chors Seeland-Harmonie.

Natürlich kann am 31. August auch ausgiebig gebadet werden. Denn auch am Concordia See geht Ende August die Saison zu Ende. Ein weiterer Höhepunkt folgt am Abend, ab 19 Uhr: Dann legt dann unter dem Motto „Musik am See“ DJ Macho Milano vom Hexenwerk auf.

In die Tiefe der Solequellen

6.22 Uhr: Es ist als weißes Gold bekannt und für die Stadt Schönebeck von großer Bedeutung: Salz. Nicht umsonst trägt die Stadt an der Elbe auch den Beinamen „Salzstadt“. Wurde hier doch schon im 12. Jahrhundert Salz gewonnen. So schreibt auch Adolf Müller, bis 1919 Stadtchronist: „Die hiesigen Salzquellen sind sicher uralt, und die Salzgewinnung seit undenklichen Zeiten betrieben worden.“

Wendelitzen zum Soletransport werden auch heute noch gefunden. (Archivfoto: Stefan Demps)

Sie sind spannend, die zahlreichen Geschichten, die sich um die Salzgewinnung in der Region drehen, die Anfänge der Förderung des Würzmittels und seine Besonderheiten. Wie zum Beispiel Groß Salze sich das weiße Gold zunutze machte und wie die Menschen damals an die Solequellen kamen, lesen Sie hier.

Wohnen in den Kavalierhäusern

6.12 Uhr: Seit 2008 ist Familie Bosse in Altenburg Besitzer der zwei spiegelbildlich erbauten Barockhäuser der ehemaligen Domäne. Eigentlich hätte auf dem Areal im 18. Jahrhundert mal ein Schloss entstehen sollen.

Hausbesitzer Volker Bosse (rechts) und Thomas Engst, einer der Mieter in dem sanierten Mehrfamilienhaus, vor einem der beiden Häuser der Domäne in Altenburg. (Foto: Thomas Weißenborn)

Wie die Kavalierhäuser dann zum Zuhause für mehrere Familien wurden, erfahren Sie hier.

Vor 50 Jahren in Staßfurt

5.47 Uhr: Was ist vor 50 Jahren rund um Staßfurt passiert? Ein Blick in die alte Zeitung zeigt: Der 29. Jahrestag der Deutschen Volkspolizei wurde am 1. Juli 1974 und am 2. Juli der Tag des deutschen Bergmanns bereits zum 25. Mal begangen.

„Die Ernte ’74“ wurde zur „Bewährung“ propagiert. Es gelte „vom ersten Erntetag an, um hohes Tempo und beste Qualität zu ringen. (Symbolfoto: dpa)

In der Volksstimme wurden damals deshalb verdienstvolle Polizisten und Bergleute in ihrer Arbeit den Lesern vorgestellt.