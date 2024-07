Das Megawoodstock-Festival ging in diesem Jahr erstmals auf Tour nach Magdeburg. 2025 kehrt das Festival zurück nach Aschersleben.

Torwurf-Weltrekord aus Aschersleben wurde in Magdeburg geknackt

Megawoodstock On Tour

7.243 Würfe aufs Tor – beim Ascherslebener Megawoodstock-Festival in Aschersleben 2023 - galt es in Magdeburg zu schlagen.

Magdeburg/Aschersleben/MZ - „Das Megawoodstock On Tour war mit 300 angemeldeten Kindern ein voller Erfolg“, finden die Veranstalter des Handball-Festivals, das dieses Jahr erstmals nicht in Aschersleben, sondern in Magdeburg stattfand.

Am zurückliegenden Sonntag konnten Kinder und Jugendliche mit ihren Idolen der Sportarten Handball, Basketball und Futsal trainieren. Unterstützt wurden sie von vielen aktiven Spielern des SC Magdeburg, dem Co-Trainer der U19-Futsal-Nationalmannschaft, Daniel Fredel, der Handball-Rekordnationalspielerin Grit Jurak und im Basketball von den Sportlern der Aschersleben Tigers.

8.186 Würfe innerhalb einer Stunde

Parallel zu den Trainingseinheiten gab es erneut den angekündigten Megawoodstock-Weltrekordversuch. Ob der geknackt werden konnte? Schließlich legte man 2023 in Aschersleben ordentlich vor. 7.243 Würfe innerhalb einer Stunde wurden gezählt. Mit dieser Zahl wurden die Kinder in Magdeburg konfrontiert und stellten tatsächlich einen neuen Weltrekord auf: Insgesamt ging der Ball innerhalb einer Stunde 8.186 aufs Tor.

Nun gilt es, diesen Rekord erneut zu schlagen. Am 19. und 20. Juni 2025 wird das große Megawoodstock-Festival nach Aschersleben zurückkehren. Dann haben die Kids eine neue Chance, Weltrekordler zu werden.