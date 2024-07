Wieder eine Schwalbe gerettet in Latdorf, das bewegte Leben von Otto Plönnies aus Calbe, ein neuer Standort für Köhler Industries in Staßfurt: Im Ticker von Dienstag, 30. Juli 2024, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

„SLK live“ heißt der Newsblog: Ein Nachrichtenticker, der alle Neuigkeiten aus dem ganzen Salzlandkreis zusammenführt. Egal, ob in Aschersleben, Bernburg, Staßfurt und Schönebeck: Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es sofort auf dieser Seite.

Das ganze Salzland auf einen Wisch

Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet aufruft und geöffnet lässt, hat mit einer Aktualisierung der Seite immer die frischesten Nachrichten aus dem ganzen Salzlandkreis auf dem Bildschirm. Was genau sich hinter dem Blog verbirgt, erfahren Sie hier.

Was war eigentlich gestern los? Hier finden Sie den Newsblog von Montag, 29. Juli 2024.

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Dienstag, 30. Juli 2024.

Das ist neu am Dienstag:

6.41 Uhr: Nach eigenen Angaben führte die Polizei am Sonntagabend in Aschersleben an der Magdeburger Chaussee mit Fahrtrichtung Winningen eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit liegt dort bei 50 Kilometern in der Stunde. Im Messzeitraum wurden laut Polizeibericht 98 Einzelfahrzeuge mit einem Handmessgerät überprüft.

Eine Polizeikontrolle gab es am Sonntagabend in Winningen. (Symbolfoto: dpa)

Dabei wurden 14 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt und geahndet. Fünf Fahrern wurde ein Verwarngeld ausgesprochen, der Bescheid wird in den nächsten Tagen oder Wochen zugesandt. Der Schnellste wurde laut Revier Salzlandkreis mit einer Geschwindigkeit von 107 Kilometern pro Stunde gemessen. Gegen ihn und acht weitere Fahrer wurden Bußgeldverfahren eingeleitet.

Zum Ende der Kontrolle stoppten die Beamten einen 35-Jährigen. Der Mann konnte keinen Führerschein vorweisen und gab dann, wie es im Polizeibericht heißt, „ohne weitere Umschweife zu, dass er nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist“. Außerdem hätte er eindeutige Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln gezeigt. Ein entsprechender Schnelltest sei positiv ausgefallen.

Latdorferin rettet wieder eine Schwalbe

6.22 Uhr: Wie im vergangenen Jahr hat Claudia Schmidt aus Latdorf gemeinsam mit ihrer Familie eine aus dem Nest gefallene Schwalbe gerettet.

Wenn die junge Rauchschwalbe Claudia Schmidt sieht oder hört, reißt sie sofort den Schnabel auf und will gefüttert werden. (Foto: Thomas Weißenborn)

Vor welchen Herausforderungen sie dabei steht, erzählt sie Ihnen und uns hier.

Ein bewegtes Leben mit der Kunst

6.17 Uhr: In wenigen Tagen wird der Wahl-Calbenser Bildhauer, Holzschnitzer und Maler Otto Plönnies 97 Jahre alt.

Otto Plönnies (96) war bereits zu DDR-Zeiten durch seine Kupfertreibarbeiten weithin bekannt. Für seine Wahlheimat Calbe schuf er Anfang der 2000er Jahre über ein Dutzend Stahlschnitte, die man im öffentlichen Raum findet. Der gebürtige Haldenslebener wurde 2006 mit der Ehrenbürgerschaft in Calbe geehrt. (Foto: Thomas Linßner)

Er blickt auf ein bewegtes Leben zurück - und hat viel zu erzählen. Das macht er hier.

Köhler Industries hat einen neuen Standort

5.48 Uhr: Das Familienunternehmen „Köhler Industries“ eröffnet einen neuen Standort in Staßfurt. Die Firma ist im Anlagen- und Rohrleitungsbau tätig und will weiter wachsen.

Juniorchef Toni Köhler soll in den nächsten zehn Jahren das Unternehmen übernehmen. (Foto: Enrico Joo)

Das Unternehmen hat am vergangenen Freitag seine Niederlassung in der Berlepschstraße in Staßfurt offiziell eingeweiht.