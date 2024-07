In der Magdeburger Chaussee in Richtung Winningen wurden durch die Polizei Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt.

Aschersleben/MZ - Nach eigenen Angaben führte die Polizei am Sonntagabend in Aschersleben an der Magdeburger Chaussee mit Fahrtrichtung Winningen Geschwindigkeitskontrollen durch. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit liegt in diesem Bereich bei 50 Kilometern in der Stunde.

Im Messzeitraum wurden laut Polizeibericht 98 Einzelfahrzeuge mit einem Handmessgerät überprüft. Dabei wurden 14 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt und geahndet. Fünf Fahrern wurde ein Verwarngeld ausgesprochen, der Bescheid wird in den nächsten Tagen oder Wochen zugesandt.

Der Schnellste wurde laut Revier Salzlandkreis mit einer Geschwindigkeit von 107 Kilometern pro Stunde gemessen. Gegen ihn und acht weitere Fahrer wurden Bußgeldverfahren eingeleitet.

35-Jähriger ohne Führerschein

Zum Ende der Kontrolle stoppten die Beamten einen 35-Jährigen. Der Mann konnte keinen Führerschein vorweisen und gab dann, wie es im Polizeibericht heißt, „ohne weitere Umschweife zu, dass er nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist“.

Außerdem hätte er eindeutige Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln gezeigt. Ein entsprechender Schnelltest wäre positiv ausgefallen. Dem Verkehrssünder wurde die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wurde nach Entnahme einer Blutprobe ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.