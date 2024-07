Der Schützenverein und die Feuerwehr in Neu Königsaue berichten im Ortschaftsrat über nasse Decken und Wassereinbrüche in ihrem Gebäude.

Neu Königsaue/MZ - Das Dach des Schützenhauses ist undicht und nichts passiert? In der jüngsten Ortschaftsratssitzung in Neu Königsaue gab es Frust bei diesem Thema. Bereits am 31. Mai sei dem Hochbauamt der Stadt Aschersleben der Schaden gemeldet worden, erklärt Ortsbürgermeister Ralf Klar. Am 1. Juli sei die zweite Mail zum Thema geschickt worden, doch außer einer mündlichen Auskunft, dass sich ein Dachdecker melden würde, ist nichts geschehen, stellt Lutz Jentsch, Ortschaftsratsmitglied und Chef des Schützenvereins, fest.