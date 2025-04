Dr. Jörg Walter nimmt Platz von Dr. Andreas Pflug in Zeitzer Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie ein

Zeitz/MZ/and. - Der neue Chefarzt der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie am SRH-Klinikum Zeitz heißt Dr. Jörg Walter. Wie die Geschäftsführung mitteilt, hat der Aufsichtsrat der SRH Gesundheit die Berufung von Dr. med. Jörg Walter als Chefarzt in Zeitz bestätigt.

Er tritt damit die Nachfolge von Chefarzt Dr. Andreas Pflug offiziell an, nachdem dieser in den wohlverdienten Ruhestand gegangen ist. Schwerpunkt bleibt in Zeitz die Arbeit im zertifizierten Endoprothetikzentrum und Alterstraumazentrum der Orthopädischen Klinik.

Die Geschäftsführerin der SRH-Klinikum Burgenlandkreis Angret Neubauer gratulierte Jörg Walter herzlich und freut sich über die künftige Weiterführung und -entwicklung der Klinik unter seiner Regie. Foto: SRH/Weimer