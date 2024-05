SLK LIVE: DER NEWSBLOG Das ist der Mittwoch im Salzlandkreis

In Bernburg feiert Autolackiererei Wengorz ihren 100. Geburtstag, in Güsten steht der Brunnen still, in Calbe schließt ein weiterer Laden in der Innenstadt: Im heutigen Ticker lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.