Unbekannte Täter haben in Aschersleben am Montag ein Simson-Moped gestohlen. Die Suche nach dem Fahrzeug war bislang erfolglos.

Unbekannte stehlen Simson von Parkplatz in Aschersleben

Aschersleben/MZ - Diebe haben am Montag in Aschersleben ein Simson-Moped gestohlen. Darüber informiert die Polizei in einer Mitteilung.

Der Eigentümer hatte das Fahrzeug den Tag über auf dem Parkplatz einer Schule an der Wilhelmstraße abgestellt und mit dem Lenkerschloss gegen unbefugte Nutzung oder Diebstahl gesichert – leider erfolglos. Denn als er das Moped gegen 19 Uhr wieder nutzen wollte, war es verschwunden.

Die Suche in der näheren Umgebung führte laut Polizeiangaben nicht zum Auffinden des Fahrzeugs. Ermittlungs- und Fahndungsmaßnahmen wurden eingeleitet.