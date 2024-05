Deutschland feiert 75 Jahre Grundgesetz. Was bedeutet die Verfassung noch heute? Und warum ist sie eigentlich noch immer vorläufig gehalten? Unter anderem darum ging es beim Aschersleber Gespräch.

Diskussion beim Aschersleber Gespräch: Was bedeutet das Grundgesetz heutzutage?

Moderiert von Journalist Winfried Bettecken, kamen der letzte DDR-Außenminister und SDP-Gründer Markus Meckel, der Richter am Landesverfassungsgericht Michael Germann, Innenministerin Tamara Zieschang und Strafrechtsanwalt Christian Schößling (von links nach rechts) ins Gespräch.

Aschersleben/MZ - Das 75-jährige Bestehen des Grundgesetzes wird gegenwärtig in Deutschland gefeiert. In Aschersleben ist das Jubiläum am Montagabend Thema des Aschersleber Gespräches, initiiert von der Fachhochschule der Polizei mit Unterstützung der Kulturanstalt und des Evangelischen Kirchspiels.