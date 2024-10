Eine Verfolgungsjagd mit Höchstgeschwindigkeit durch Schönebeck, immer noch Ärger um Rübenlaster sonntags in Bernburg, Schmierereien auf Schildern in Staßfurt hören nicht auf: Im Ticker von Freitag, 4. Oktober 2024, lesen Sie die Nachrichten des Brückentages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

Alles, was im Salzlandkreis wichtig ist, erfahren Sie den ganzen Tag über bei SLK Live.

„SLK live“ heißt der Newsblog: Ein Nachrichtenticker, der alle Neuigkeiten aus dem ganzen Salzlandkreis zusammenführt. Egal, ob in Aschersleben, Bernburg, Staßfurt und Schönebeck: Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es sofort auf dieser Seite.

Das ganze Salzland auf einen Wisch

Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet aufruft und geöffnet lässt, hat mit einer Aktualisierung der Seite immer die frischesten Nachrichten aus dem ganzen Salzlandkreis auf dem Bildschirm. Was genau sich hinter dem Blog verbirgt, erfahren Sie hier.

Was war eigentlich vor dem Feiertag los? Hier finden Sie den Newsblog von Mittwoch, 2. Oktober 2024.

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Freitag, 4. Oktober 2024.

Das ist neu am Freitag:

7.18 Uhr: Nach Intel-Stopp: Was wird aus dem Werk von Mercury in Schönebeck? Die Nähe zu Intel war einer der Gründe, warum Mercury sich für den neuen Standort in Schönebeck entschieden hat.

Mercury hatte kurz vor dem Intel-Stopp mit dem Bau einer Produktionsstätte in Schönebeck begonnen. (Visualisierung: Mercury)

Wie das Unternehmen auf die Verschiebung des Chipherstellers reagiert, erfahren Sie hier.

Kennen Sie schon unseren täglichen Newsletter? Hier können Sie sich anmelden.

Tigerfest zeigt Gefahren für bedrohte Arten

6.44 Uhr: Mit seinem Tigerfest will der Ascherslebener Zoo am kommenden Sonntag, 6. Oktober, nicht nur seine drei Tiger feiern, sondern auch auf die Gefahren hinweisen, die den bedrohten Raubkatzen in freier Natur das Leben schwermachen.

Auf die Besucher warten deshalb zahlreiche Informationen rund um diese Tiere. Dazu gibt es von 11 bis 17 Uhr Musik, Unterhaltung und Schaufütterungen.

Der Polizei auch mit Höchstgeschwindigkeit nicht entkommen

6.29 Uhr: Ein 33-Jähriger versucht, einen Streifenwagen in Schönebeck abzuhängen.

Ein Polizeiauto abzuhängen versucht hat ein 33-Jähriger in Schönebeck. Jetzt stand er vor Gericht. (Symbolfoto: dpa)

Dabei rast er mit über 100 Stundenkilometern durch die Stadt. Jetzt steht er vor Gericht. Was bei dem Prozess herausgekommen ist, verraten wir Ihnen hier.

Ärger für Rübenlaster, die am Sonntag fahren

6.18 Uhr: Die Polizei im Salzlandkreis setzt jetzt das Rübenlaster-Fahrverbot an Sonntagen durch. Die Beamten nahmen nach Protesten Kontakt mit drei Speditionen auf, die im September illegal die Zuckerfabrik Könnern belieferten.

Die derzeitige Rübenkampagne bringt die Anwohner der Schachtstraße in Bernburg um den Schlaf. (Foto: Engelbert Pülicher)

Was die Beteiligten zur Situation sagen, lesen Sie hier.

Schmierereien in Staßfurt

5.53 Uhr: Die Schmierereien in Staßfurt hören nicht auf. Jetzt sind die Tafeln zum historischen Stadtrundgang beschädigt.

Beschmiert: die Erklärung für das einstige Wahrzeichen - den Schiefen Turm der Johanniskirche - von Staßfurt. (Foto: Falk Rockmann)

Auch Erklärungen zum Stadtumbau am Stadtsee sind mit seltsamen Zeichen versehen.