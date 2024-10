Am Sonnabend feiert der Grüne Markt in Aschersleben sein 60. Jubiläum. Was es diesmal dort geben wird.

Aschersleben/MZ - „Es ist der 60. Grüne Markt am Wochenende“, kündigt Stadt-Mitarbeiter Frank Fischer ein ganz besonderes Jubiläum für ein Angebot an, das es während der Saison einmal im Monat auf dem Holzmarkt von Aschersleben gibt. Auf dem Markt bieten Händler aus der Umgebung und regionale Erzeuger ihre Lebensmittel oder Pflanzen an. „Viele sind von Anfang an dabei“, weiß Fischer.

Doch an diesem Sonnabend, 5. Oktober, von 9 bis 13 Uhr, sei das Angebot durch Krankheit und Urlaub ein bisschen dezimiert, bedauert Fischer. „Wir haben aber die Klassiker“, zählt er Fischbude, Imker, Pflanzenverkäufer oder die Straußenfarm auf.

Und es soll zum Jubiläum auch einige spezielle Angebote geben. „Wir machen in diesem Jahr zwar keinen Kürbis-Wettbewerb, aber wir haben unsere Froser Kürbis-Queen Ariane mit dabei – mit einer Auswahl ihrer wirklich schönen Kürbisse.“ Schließlich sei der Oktober ja auch Halloween-Zeit.

Außerdem würde ein Anbieter für Freilandeier aus Groß Schierstedt kommen und das „Wurzelweib“ mit seiner Pflanzenfärberei.