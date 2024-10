Beamten nahmen nach Protesten Kontakt mit drei Speditionen auf, die im September illegal die Zuckerfabrik Könnern belieferten. Was die Beteiligten zur Situation sagen.

Polizei im Salzlandkreis setzt Rübenlaster-Fahrverbot an Sonntagen durch

Nach Anwohner-Beschwerden in Bernburg

Rübenlaster bringen die Anwohner der Schachtstraße in Bernburg um den Schlaf. Nach Beschwerden sollen sie jetzt zumindest sonntags ihre Ruhe haben.

Bernburg/MZ. - Anwohner der Schachtstraße im Bernburger Stadtteil Roschwitz haben den zweiten Sonntag in Folge Verstöße gegen das Lkw-Sonntagsfahrverbot durch Zuckerrübentransporteure festgestellt. Nachdem sie bereits am 15. September 19 illegale Fahrten durch ein und dieselbe Spedition aus dem Salzlandkreis dokumentiert hatten, brachten sie am 22. September 16 weitere Verstöße bei der Polizei zur Anzeige.