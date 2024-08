Die ganze Geschichte des Gutshauses der Hahndorfs in Baalberge, ein neuer Sport auf einer nachhaltigen Anlage in einer Schönebecker Schule, Spatenstich für eine besondere Litfaßsäule in Neundorf: Im Ticker von Freitag, 16. August 2024, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

„SLK live“ heißt der Newsblog: Ein Nachrichtenticker, der alle Neuigkeiten aus dem ganzen Salzlandkreis zusammenführt. Egal, ob in Aschersleben, Bernburg, Staßfurt und Schönebeck: Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es sofort auf dieser Seite.

Das ganze Salzland auf einen Wisch

Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet aufruft und geöffnet lässt, hat mit einer Aktualisierung der Seite immer die frischesten Nachrichten aus dem ganzen Salzlandkreis auf dem Bildschirm. Was genau sich hinter dem Blog verbirgt, erfahren Sie hier.

Was war eigentlich gestern los? Hier finden Sie den Newsblog von Donnerstag, 15. August 2024.

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Freitag, 16. August 2024.

Das ist neu am Freitag:

8.23 Uhr: Bis zum 20. Oktober haben junge Menschen zwischen 18 und 28 Jahren die Möglichkeit, sich auf einen Platz beim „weltwärts“-Freiwilligendienst zu bewerben. Dabei handelt es sich um ein Stipendium, bei dem 75 Prozent der Kosten übernommen werden. Organisiert wird der Freiwilligendienst von der gemeinnützigen Austauschorganisation Experiment.

Der Auslandsaufenthalt von neun bis zwölf Monaten startet im Sommer 2025 und wird vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) gefördert. Interessierte haben die Chance sich an Projekten in Argentinien, Benin, Ecuador, Indien, Mexiko und Südafrika zu beteiligen, heißt es in der Mitteilung. Am Mittwoch, 21. August, findet eine digitale Infoveranstaltung statt, für die man sich online unter www.experiment-ev.de/events anmelden kann.

Weitere Infos gibt es unter www.experiment-ev.de/ freiwilligendienst-weltwaerts.

Kennen Sie schon unseren täglichen Newsletter? Hier können Sie sich anmelden.

Nachwuchs-Geiger gesucht

7.49 Uhr: Seit mehr als 20 Jahren vergibt die Ostdeutsche Sparkassenstiftung den „Rust-Preis“. Für den Violin-Förderwettbewerb, der vom 8. bis 10. November im Anhaltischen Theater Dessau ausgetragen wird, können sich junge Geigerinnen und Geiger zwischen zwölf und 21 Jahren, die seit mindestens vier Jahren in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen oder Sachsen-Anhalt leben, bis 9. September bewerben.

Den Besten winken eine Meistergeige und weitere Preise. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es unter www.rust-preis.de oder www.anhaltisches-theater.de/rust-preis.

Lieder und Tänze in Schackstedt

7.12 Uhr: Der Verein Natur und Handwerk lädt am Sonnabend, 24. August, ab 17 Uhr in den Schaugarten am Bellebener Weg 1 in Schackstedt ein. Unter dem Titel „Lieder und Tänze an einem Sommerabend“ sollen laut Ankündigung bekannte und weniger bekannte Lieder zum Mitsingen erklingen. . Außerdem können alle, die sich für traditionelle Tänze interessieren, einige davon erlernen oder selbst anleiten und weitergeben.

Auch der Schaugarten lädt zu einem Abendspaziergang ein. Am Sonntag veranstaltet der Verein dann ab 14 Uhr eine Tauschbörse für Samen von Zier- und Nutzpflanzen. Bei beiden Veranstaltungen besteht zudem die Möglichkeit, im Seminarhaus die Bilder des Künstlers Peter Fischer Blessin zu betrachten. Alle Fragen zu den Veranstaltungen und zum Verein werden beantwortet unter Telefon 0171/ 5 44 65 76 oder per E-Mail an [email protected].

Yoga im Freien

6.43 Uhr: Fit bleiben und Zeit an der frischen Luft genießen: Dafür bietet Natur-Yoga die Gelegenheit. Jeweils am Dienstag, 20. und 27. August, veranstaltet „Yomeka“ vor dem Bernburger Schloss entsprechende Yoga-Trainingseinheiten, bei denen es laut Ankündigung um Entspannung, Mentaltraining, Dehnung, Power sowie Freude und Spaß in der Natur geht.

Die Teilnehmer treffen sich jeweils um 17.50 Uhr, die Einheit findet dann von 18 bis 19.15 Uhr statt. Die Teilnahme kostet je Veranstaltung 13 Euro. Eine Yogamatte ist mitzubringen. Anmeldungen sind möglich unter der Telefonnummer 0177/6 01 47 84.

Das nächste Geheimnis eines Gutshauses

6.24 Uhr: Die Hahndorfs sind eine der bekanntesten Gutsherrenfamilien in Baalberge gewesen. Doch der Zweite Weltkrieg veränderte alles.

Ortsbürgermeister Heiko Scharf vor dem Gutshaus in Baalberge. (Foto: Engelbert Pülicher)

Wie es mit dem verlorenen Zuhause dann weiterging erzählen wir Ihnen hier in der nächsten Folge unserer Serie über Gutshäuser in Bernburg und Umgebung.

Neuer Sport auf Recycling

6.18 Uhr: Die Oskar-Kämmer-Schule in Schönebeck ist um eine Sportanlage reicher. Der Clou dabei ist, dass der Platz aus recyceltem Material ist.

Die neue Anlage in der Oskar-Kämmer-Schule erfreut sich bei den Schülern großer Beliebtheit. Aber weiß treiben die Schüler da für einen Sport? (Foto: Stefan Demps)

Und auch die Sportart, die dort betrieben werden kann, kennt längst nicht jeder. Die ganze Geschichte lesen Sie hier.

Spatenstich für Litfaßsäule in Neundorf

Die Neundorfer freuen sich auf die Litfaßsäule an der Ecke Görickestraße/Gustav-Klaue-Straße und auf die Sonderstelle für den Salzländer Kulturstempel. Dafür gab es jetzt einen groß gefeierten Spatenstich.

Der erste Spatenstich für den neuen Neundorfer Treffpunkt fand schon große Resonanz. (Foto: Anke Rögner)

Doch es geht nicht nur um Säule und Stempel: In der „Siedlung“ soll damit auch ein neuer Treffpunkt für die Anwohner entstehen.