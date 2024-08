Selbstverteidigungskurse sind in Aschersleben derzeit sehr gefragt. Das hängt auch mit häufigen Nachrichten über Gewalttaten zusammen. Doch die Motivation der Teilnehmer ist vielfältig.

Warum in Ascherslebener Dojo Deeskalation und Flucht zur Selbstverteidigung gehören

Selbstverteidigungskurse sind zurzeit auch in Aschersleben sehr gefragt, hier mit Andreas Düresch im Verein „Aktiv leben“.

Aschersleben/MZ - Im Erdgeschoss des Gesundheitszentrums in der Weststraße knallen Stöcke gegeneinander. Männer stehen sich gegenüber und trainieren eine Abwehrbewegung – immer die gleichen Abläufe. Sie sollen in Fleisch und Blut übergehen. Mehr und mehr wird der Stock zum Fitnessgerät, den Männern ist die Anstrengung anzusehen. Es ist Mittwochabend und Training im Dojo, einem Übungszentrum für unterschiedliche Kampfsportarten in Aschersleben.