Eine 89-Jährige strandet in Gräfenhainichen, weil ihr E-Bike-Akku leer ist und der Busfahrer sie nicht mitnimmt. Unter welchen Voraussetzungen die Mitnahme von E-Bikes erlaubt sein könnte.

Weil der Akku ihres Pedelecs leer ist, will eine 89-Jährige in Gräfenhainichen den Bus nehmen. Doch der Fahrer lässt sie nicht einsteigen.

Gräfenhainichen/MZ - Es klingt wie eine Szene, die jedem Radfahrer Albträume bereiten könnte: Vergangene Woche strandete eine 89-jährige Senioren. Nicht wegen eines platten Reifens, sondern weil ihr Akku vom E-Bike leer war. Auf dem Gadewitzer Weg, an einer Tankstelle in Gräfenhainichen, blieb sie schließlich hilflos zurück. Ohne elektrische Unterstützung konnte sie die Strecke nach Hause nicht mehr bewältigen. Ihr Plan B: kurzerhand in den Bus steigen. Doch genau das verweigerte der Fahrer. Der Grund: Sicherheitsvorschriften wegen der Lithium-Ionen-Batterie, die im E-Bike verbaut ist.