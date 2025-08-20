Frigga Rößler und Sandra Junghans nahmen am häufigsten am 24-Stunden-Schwimmen in Querfurt teil und wurden dafür beim 30-jährigen Jubiläum ausgezeichnet. Warum sie jeweils einmal nicht an den Start gingen und was sie mit dem Stadtbad verbindet.

Querfurt/MZ. - Zum 30-jährigen Jubiläum des 24-Stunden-Schwimmens im Stadtbad Querfurt erhielten erstmals auch diejenigen Starter eine Auszeichnung, die seit 1996 am häufigsten an dem traditionsreichen Schwimmevent teilgenommen haben. Wie Schwimmmeister Olaf Tobisch seinen Aufzeichnungen der vergangenen Jahre entnehmen konnte, gibt es zwei Rekord-Starterinnen: Die Querfurterinnen Frigga Rößler und Sandra Junghans waren jeweils 29 Mal aktiv dabei. Sie erhielten bei der Siegerehrung Urkunden und Präsente.