Veranstaltung im Burgenlandkreis Weißenfelser Stadtfest: Dieses Programm erwartet die Besucher 2025
Das Stadtfest in Weißenfels findet am letzten August-Wochenende statt. Die Besucher erwartet ein vielseitiges Programm. Wie das aussieht und welche Änderungen es in diesem Jahr beim Eintrittspreis gibt.
Aktualisiert: 20.08.2025, 08:58
Weißenfels/MZ. - Vom 28. bis 31. August will es Weißenfels beim Stadtfest auf drei großen Schauplätzen – dem Marktplatz, dem Stadtbalkon und den Badanlagen – so richtig krachen lassen. Die MZ beantwortet wichtige Fragen rund um den Höhepunkt des Jahres in der Saalestadt - von Programm, Eintritt bis zur Sicherheit.