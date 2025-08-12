Das Stadtfest in Weißenfels findet am letzten August-Wochenende statt. Die Besucher erwartet ein vielseitiges Programm. Wie das aussieht und welche Änderungen es in diesem Jahr beim Eintrittspreis gibt.

Sybille Schlegel von der Weißenfelser Touristinformation zeigt die Enten für das große Entenrennen am Sonntag beim Weißenfelser Stadtfest 2025.

Weißenfels/MZ. - Vom 28. bis 31. August will es Weißenfels beim Stadtfest auf drei großen Schauplätzen – dem Marktplatz, dem Stadtbalkon und den Badanlagen – so richtig krachen lassen. Die MZ beantwortet wichtige Fragen rund um den Höhepunkt des Jahres in der Saalestadt - von Programm, Eintritt bis zur Sicherheit.