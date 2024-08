Vor zwölf Jahren hat sie Zumba für sich entdeckt und bietet seitdem auch Kurse an. Einer startet am 3. September in Nienburg

Katharina Feistner-Paul bietet ab September in Nienburg einen neuen Zumba-Kurs an.

Nienburg/Güsten/MZ. - Sobald die Musik einsetzt, muss sich Katharina Feistner-Paul einfach bewegen. Die 53-jährige Güstnerin tanzt leidenschaftlich gern Zumba und bietet ab dem 3. September, 18.45 Uhr, auch wieder Kurse in der Sporthalle in Nienburg an. Beim Zumba werden lateinamerikanische Tanzschritte und Aerobic miteinander kombiniert. „Die Musik geht an und man hat Spaß“, fasst Feistner-Paul die Faszination dieser Sportart zusammen. Zumba, das sei für sie ein „absoluter Ausgleich zur Arbeit“, sagt die stellvertretende Geschäftsführerin des BBRZ e.V. (Berufliches Bildungs- und Rehabilitationszentrum). Sie bekomme den Kopf dabei völlig frei. Außerdem schätzt sie die Gemeinschaft und die Verbundenheit der Teilnehmer beim Zumba.