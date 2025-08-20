weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Weißenfels
    4. >

  4. Travestieshow im Burgenlandkreis: Travestie: Künstler aus Hohenmölsen stellt eine neue Show zusammen

Travestieshow im Burgenlandkreis Travestie: Künstler aus Hohenmölsen stellt eine neue Show zusammen

Travestiekünstler Manuel Neumann alias „Donna de Luxe“ aus Höhenmölsen im Burgenlandkreis bereitet ein neues Programm vor. Worauf sich seine Fans freuen können.

Von Andrea Hamann-Richter 20.08.2025, 06:00
Travestiekünstler Manuel Neumann aus Hohenmölsen im Burgenlandkreis tritt als „Donna de Luxe“ auf.
Travestiekünstler Manuel Neumann aus Hohenmölsen im Burgenlandkreis tritt als „Donna de Luxe“ auf. Foto: Peter Lisker

Hohenmölsen/MZ - Manuel Neumann aus Höhenmölsen im Burgenlandkreis ist Travestiekünstler und seinen Fans als „Donna de Luxe“ bekannt. Derzeit bereitet der 36-Jährige eine völlig neue Show vor. Wann die stattfindet und was dort den Zuschauern geboten wird, lesen Sie hier.