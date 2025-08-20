Travestiekünstler Manuel Neumann alias „Donna de Luxe“ aus Höhenmölsen im Burgenlandkreis bereitet ein neues Programm vor. Worauf sich seine Fans freuen können.

Travestie: Künstler aus Hohenmölsen stellt eine neue Show zusammen

Travestiekünstler Manuel Neumann aus Hohenmölsen im Burgenlandkreis tritt als „Donna de Luxe“ auf.

Hohenmölsen/MZ - Manuel Neumann aus Höhenmölsen im Burgenlandkreis ist Travestiekünstler und seinen Fans als „Donna de Luxe“ bekannt. Derzeit bereitet der 36-Jährige eine völlig neue Show vor. Wann die stattfindet und was dort den Zuschauern geboten wird, lesen Sie hier.