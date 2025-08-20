Travestieshow im Burgenlandkreis Travestie: Künstler aus Hohenmölsen stellt eine neue Show zusammen
Travestiekünstler Manuel Neumann alias „Donna de Luxe“ aus Höhenmölsen im Burgenlandkreis bereitet ein neues Programm vor. Worauf sich seine Fans freuen können.
20.08.2025, 06:00
Hohenmölsen/MZ - Manuel Neumann aus Höhenmölsen im Burgenlandkreis ist Travestiekünstler und seinen Fans als „Donna de Luxe“ bekannt. Derzeit bereitet der 36-Jährige eine völlig neue Show vor. Wann die stattfindet und was dort den Zuschauern geboten wird, lesen Sie hier.