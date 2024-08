Aschersleben/MZ - Die Stadt Aschersleben erweitert ihre digitalen Dienstleistungen: Der Bewohnerparkausweis kann nun auf digitalem Wege beantragt werden. „Dies ist eine der am häufigsten nachgefragten Dienstleistungen“, sagt Stadtsprecherin Judith Franz. Bisher funktionierte die Beantragung nur persönlich oder per E-Mail.

Die Stadt arbeitet dazu mit der Ascherslebener Computer GmbH zusammen. Seit 30 Jahren bietet die in Aschersleben ansässige Firma deutschlandweit Software für Straßenverkehrsbehörden, Bußgeldstellen und Tiefbauämter an. Mittlerweile nutzen mehr als 770 kommunale Verwaltungen in 15 Bundesländer die Software unter dem Namen ALVA, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus.

Über die Internetseite der Stadt leicht zu erreichen

Um einen Bewohnerparkausweis online zu beantragen, ist auf der Startseite bei Dienstleistungen der Button „Bewohnerparkausweis beantragen“ auszuwählen. Dort ist im Reiter „Onlinedienste“ ein Link zum Formular hinterlegt. Nach erfolgreicher Antragstellung wird der Bewohnerparkausweis per Post zugesandt. Auch wer Änderungen vornehmen möchte, weil sich zum Beispiel die Adresse oder das Kennzeichen gewechselt haben, könne dies ab sofort online erledigen. In diesem Fall muss die Dienstleistung „Antrag auf Änderung der Bewohnerparkausweises“ angeklickt werden.

In naher Zukunft wollen die Stadt Aschersleben und die Ascherslebener Computer GmbH auch weitere Dienstleistungen digital ermöglichen und entsprechende Lösungen gemeinsam erarbeiten. Dazu gehören Anträge auf Sondernutzung im öffentlichen Raum, auf Erteilung einer Schachtgenehmigung oder die Anordnung verkehrsregelnder Maßnahmen. Auch dies seien Anträge, mit denen die Stadt relativ häufig zu tun habe. Digitale Lösungen würden das Verfahren für alle Beteiligten erleichtern.