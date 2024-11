Der Sturm entwurzelt in der Nacht Bäume auf der Krumbholzallee in Bernburg, ein orangener Schuh steht in Staßfurt für den Tag gegen Gewalt an Frauen, 56 Neue kommen aus Alsleben in die Stammzellenspenderdatei: Im Ticker von Donnerstag, 28. November 2024, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

7.28 Uhr: Die Freien Demokraten des Harzkreises sowie der FDP Salzland haben Max Schröder einstimmig als Direktkandidaten für den Wahlkreis 68 zur Bundestagswahl nominiert. Die Wahl fand am 25. November in der Bowlingbahn am Schloss in Quedlinburg statt.

Der 18-jährige Student aus Quedlinburg, der damit bei der nächsten Wahl auch in Aschersleben als Kandidat an den Start geht, engagiert sich laut Angaben der FDP besonders für Bildungs- und Hochschulpolitik. „Unsere Hochschulen brauchen mehr Freiheit, um Innovationen voranzutreiben und die Zukunft unserer Gesellschaft zu gestalten“, wird er in einer Pressemitteilung der FDP Salzland zitiert.

Von Marsch bis Swing vom Landespolizeiorchester

6.57 Uhr: Von klassischer bis hin zu zeitgenössischer Musik, von Marsch bis Swing ist das Landespolizeiorchester stets ein lohnendes Erlebnis.

Das Landespolizeiorchester spielte beim Benefizkonzert im Bestehornhaus. (Foto: Detlef Anders)

Beim Benefizkonzert am Dienstag wurden im Ascherslebener Bestehornhaus bei freiem Eintritt Gelder für einen karitativen Zweck gesammelt. Mit den Spenden wird die Arbeit der Kreativwerkstatt und des Jugendvereins Elf unterstützt.

Sturm entwurzelt Bäume auf Krumbholzallee

6.32 Uhr: In Sachsen-Anhalt wüten seit den frühen Morgenstunden orkanartige Sturmböen.

Auch in der Krumbholzallee in Bernburg soll der Orkan zwischen An der Röße und Aderstedter Straße gewütet und Bäume entwurzelt haben, heißt es von der Polizei. Was bisher bekannt ist, lesen Sie hier.

Ein orangener Schuh in Staßfurt

6.24 Uhr: Der „Orange Day“ – der Internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt an Frauen – wurde auch in Staßfurt gewürdigt.

An mehreren Stellen wie hier am Bahnhof Staßfurt Seite Gollnowstraße sind orangene Schuhe deponiert. (Foto: Schutzhaus)

Welche Bedeutung ein einzelner Schuh dabei haben kann, erfahren Sie hier.

Wegen Louis: 56 Neue für die Spenderdatei

6.12 Uhr: Von Louis’ Schicksal bewegt sind auch die Menschen in Alsleben: Bei einer weiteren Typisierungsaktion für den an Leukämie erkrankten 16-jährigen Güstener in der Saalemühle melden sich weitere 56 Freiwillige.

Nico Thurian, Geschäftsführer der Saalemühle in Alsleben, lässt sich typisieren. (Foto: Engelbert Pülicher)

Ob der passende Spender darunter sein kann und was dann passiert, erklären wir Ihnen hier.

Plan B für Barbys Einwohnermeldeamt

Der Mietvertrag für das Haus am Barbyer Marktplatz 12 kommt nicht zustande: Der Plan für das barrierefreie Gebäude ist geplatzt.

Das Haus der Begegnung in der Gothestraße wird nach dem Brand als Verwaltungsgebäude nicht mehr genutzt. (Foto: Thomas Linßner)

Für das Einwohnermeldeamt wird jetzt nach einem Plan B gesucht. Und dafür ist Fantasie gefragt.