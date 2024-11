Stadtwerke Bernburg: mit zwei neuen Käpt’ns in ruhigere See

Bernburg/MZ. - Hinter den Stadtwerken Bernburg (SWB) liegen stürmische Zeiten: Explosion der Energiepreise, hohe Kundenabwanderung, Unzufriedenheit insbesondere über mangelnde Kommunikation bei Gesellschaftern und in der Belegschaft, erstmaliger Jahresverlust, vorzeitige Vertragsauflösung mit Geschäftsführerin Ulrike Mathis. Vergliche man das Unternehmen mit einem leckgeschlagenen Ozeandampfer, hätten die Alarmglocken an Deck geschrillt und wären die Rettungsboote zu Wasser gelassen worden. Die zwei neuen „Kapitäne“ Wolf-Dietrich Hanzlik und Denny Gerstenberger auf der Kommandobrücke sollen das SWB-Schiff nun in einen sicheren Hafen steuern. Durch Umstrukturierungen wollen beide es gemeinsam mit der Mannschaft langfristig in ruhigere Fahrwasser lenken, sodass es niemals wieder in solch einen Sturm gerät.