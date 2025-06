2.000 Teilnehmer, Zehntausende Euro spenden. So lautete die Bilanz des Merseburger Benefizlauf 2024. Ein Jahr später hofft der organisierende Lions Club auf ähnliche Zahlen. Die Anmeldung läuft nun. Der Start erfolgt so spät wie noch nie.

Merseburg/MZ. - „Wir werden es 1:1 so machen wie im letzten Jahr“, sagt Birk Schaper. Er ist beim Lions Club Merseburg der Kopf des Organisationsteams für den Benefizlauf. 2025 findet das sportliche Großereignisse der Domstadt, bei dem Aktive Geld für den guten Zweck sammeln, bereits zum 16. Mal statt – mit doch einer Besonderheit. Der Benefizlauf, für den seit dem Wochenende die Anmeldung freigeschaltet ist, startet so spät wie noch nie im Jahr.

Die Veranstaltung findet diesmal am letzten Augustwochenende und damit noch eine Woche später als 2024 statt. Dabei liegt der traditionelle Austragungstermin eigentlich Ende Juni. Doch wegen der frühen Sommerferien im vergangenen und diesem Jahr sind die Lions ausgewichen. Schaper ist froh darüber: „Der Lauf wäre sonst jetzt am Wochenende gewesen. Da hätten wir viele Überschneidungen etwa mit dem Schlossfest in Merseburg gehabt.“ So bleibe Schulen und Kitas nach Ferienende noch genug Zeit zur Vorbereitung und vielleicht seien die Temperaturen dann schon wieder gemäßigter.

Rundkurs durch Merseburgs Innenstadt

Denn auf dem Hauptkurs des Benefizlauf kann es heiß werden. Er führt am 29. August wieder als 750-Meter-Runde durch die Merseburger Innenstadt. Ausgangspunkt ist die Kliaplatte. Pro Runde, die die Teilnehmer zurücklegen, gibt ihr jeweiliger Sponsor – oft ist es der Arbeitgeber – einen Geldbetrag. Seit einigen Jahren setzen die Lions aber auf ein während Corona getestetes Hybridformat. Das gesamte Wochenende über können Freiwillige auch virtuell in anderen Disziplinen teilnehmen und Kilometer sammeln, sei es wandernd in den Alpen, auf dem Rad oder im Ruderboot.

2024 beteiligten sich so insgesamt 2.000 Sportler am Benefizlauf. Bis jetzt konnten die Lions aus dem erlaufenen Geld 34 Projekte mit insgesamt über 20.000 Euro fördern: „Angefangen von der Unterstützung der Klosterweihnacht der Klosterbauhütte über das Projekt der Förderschule Merseburg ’Fahrender Zoo’ und die Förderung von Trainingslagern und Trikots von Sportvereinen bis hin zum Weihnachtsprojekt der Stadt, dem Wunschbaum.“

Zahlreiche Firmen aus Merseburg, Leuna und Schkopau am Start

Damit das finanzielle Engagement der Lions so weitergehen kann, hofft der Organisator, dass sich auch am letzten Augustwochenende 2025 wieder viele Kinder aus Kitas und Schulen sowie viele Erwachsene am Benefizlauf beteiligen. Traditionell stark vertreten sind auch die Firmen aus Merseburg, Leuna und Schkopau mit ihren Mitarbeitern. Da habe sich auch die Wirtschaftskrise bisher nicht bemerkbar gemacht. „Sie wissen ja, wo bei uns das Geld hingeht“, begründet Schaper.