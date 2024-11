Typisierungsaktion in der Saalemühle Alsleben: So viele Menschen wollen kranken Louis helfen

Alsleben/MZ. - Das Wattestäbchen immer schön an der Innenseite der Wange entlang reiben. Heidrun Hübner achtet genau darauf, dass die Speichelprobe auch ordentlich gemacht wird. Schließlich könnte die entnommene Probe lebenswichtig sein. Heidrun Hübner ist Außendienstmitarbeiterin der Deutschen Stammzellspenderdatei (DSD), die am Dienstag in der Saalmühle in Alsleben eine Typisierungsaktion für den an Leukämie erkrankten Louis aus Güsten durchführte. Für den 16-Jährigen, der als sehr sportlich beschrieben wird und die elfte Klasse des Gymnasiums Stephaneum in Aschersleben besucht, wird ein Spender mit identischen Gewebemerkmalen gesucht.