6.54 Uhr: Auch in diesem Jahr wird es wieder ein Benefizkonzert des Landespolizeiorchesters Sachsen-Anhalt im Ascherslebener Bestehornhaus geben. Termin dafür ist Dienstag, 26. November, um 18.30 Uhr.

Ein Benefizkonzert gibt das Landespolzeiorchester im Bestehornhaus Aschersleben. (Archivfoto: Frank Gehrmann)

Der Eintritt ist kostenfrei, es besteht allerdings die Möglichkeit, mit einer Spende die gemeinnützige Arbeit der Kreativwerkstatt oder des Jugendvereins Elf zu unterstützen.

Ein begrenztes Kontingent an Karten gibt es in der Tourist-Information Aschersleben, Hecknerstraße 6, unter der Telefonnummer 03473/84 09 440 oder per Mail an [email protected].

Was ist los in Güsten?

6.26 Uhr: Kleintiere, Konzerte, Karpfenlauf: Bis zum Jahresende ist der Veranstaltungskalender in der Stadt Güsten noch recht gut gefüllt, wie die Litfaßsäulen kundtun.

Die Plakate an den Litfaßsäulen der Stadt Güsten verraten wie hier vor der Warmsdorfer Landgaststätte von Kalnassy noch einige Veranstaltungen bis zum Jahresende. Allerdings nicht alle. (Foto: Falk Rockmann)

Was in Güsten noch alles los ist, lesen Sie hier.

Mehr Aufzüge für die Barrierefreiheit

6.18 Uhr: Dank einer Initiative aus Bernburg wird in Sachsen-Anhalt der Einbau von Aufzügen in Häusern wieder gefördert. Die Wohnungsgenossenschaft hat bisher mehr als ein Viertel ihrer Quartiere aufgewertet.

Seniorin Anneliese Witkowski ist froh, dass sie ihre Wohnung in der zweiten Etage bequem mit dem Rollator erreichen kann. Ihr Block im Wohngebiet Vor dem Nienburger Tor erhielt vor vier Jahren Aufzugstürme. (Foto: Engelbert Pülicher)

Senioren sollen so länger in der Mietwohnung bleiben können. Was die Wohnungsgenossenschaft jetzt vorhat, erklären wir Ihnen hier.

Auch Zens darf sich feiern

6.26 Uhr: Nicht nur in Westdorf und Mehringen knallen die Korken, auch Zens darf sich feiern: Der Ort im Bördeland gehört zu den drei Gewinnern des Kreiswettbewerbes „Unser Dorf hat Zukunft“.

Zens feiert seinen Sieg beim Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“. (Foto: Hagemann)

Überall freut man sich über den Erfolg, überall geht der Blick aber auch jetzt schon nach vorne auf den Landeswettbewerb im nächstne Jahr.