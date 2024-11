Novelis betreibt in Nachterstedt eines der weltweit größten Recycling-Werke für Aluminium. Das bekommt nun für zehn Millionen Euro eine noch modernere Sortieranlage. Ein Firmenporträt.

Der Aluminium-Schrott kommt in allen Farben und Formen. Hier sind große Ballen mit gepressten Getränkedosen gelagert. Jede Dose Deutschlands könnte in Nachterstedt recycelt werden.

Aschersleben/Seeland/MZ. - Unmengen an zusammengepressten Cola- und Bierdosen, alte Verkehrsschilder, übereinander gestapelte Lithografieplatten aus dem Zeitungsdruck. „Der Schrott kommt in allen Farben und Formen – 40 bis 50 Lkw liefern ihn täglich an“, berichtet Christian Grossmann und meint: „718 verschiedene Sorten an Schrott können wir hier verarbeiten.“ Und bald wohl noch etwas mehr. Denn das Nachterstedter Aluminium-Recyclingwerk von Novelis, das weltweit eines der größten und fortschrittlichsten ist, wurde im zehnten Jahr seines Bestehens aufgerüstet und hat nun für zehn Millionen Euro eine noch modernere Sortiertechnologie erhalten.