Warum über Ostern weiße Fahnen in Bernburg aufgehängt werden, an welchem Standort in Güsten Norma neu bauen möchte und wie alt das Salzlandmuseum wird: Hier im Ticker finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

„SLK live“ heißt der neue Newsblog: Ein Nachrichtenticker, der alle Neuigkeiten aus dem ganzen Salzlandkreis zusammenführt. Egal, ob in Aschersleben, Bernburg, Staßfurt und Schönebeck: Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es sofort auf dieser Seite.

Die frischesten Nachrichten auf einen Blick

Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet aufruft und geöffnet lässt, hat mit einer Aktualisierung der Seite immer die frischesten Nachrichten aus dem ganzen Salzlandkreis auf dem Bildschirm. Was genau sich hinter dem Blog verbirgt, erfahren Sie hier.

Was war eigentlich gestern? Hier finden Sie den Newsblog von Mittwoch, 27. März 2024.

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Donnerstag, 28. März 2024:

Das ist neu am Donnerstag

6.21 Uhr: Vor einem Monat hat sich der Überfall Russlands auf die Ukraine zum zweiten Mal gejährt. Seit Kriegsbeginn sind auf beiden Seiten zehntausende Tote zu beklagen, die Infrastrukturschäden gehen in die Milliarden.

Über Ostern wollen mehrere Bernburger eine weiße Fahne hissen. (Foto: Engelbert Pülicher)

Eine private Initiative von Bürgern aus Bernburg und Umgebung ruft jetzt die Politik dazu auf, über Alternativen zum seit Monaten anhaltenden Stellungskrieg nachzudenken. Und Mitmenschen sollen durch weiße Fahnen zu Ostern ein Zeichen der Sehnsucht nach Frieden setzen.

Kennen Sie schon unseren täglichen Newsletter? Hier können Sie sich anmelden.

Norma in Güsten wird größer

6.09 Uhr: Endlich ist es so weit. Die Norma-Filiale an der Rathmannsdorfer Straße wird noch in diesem Jahr umziehen – zumindest ist das der Plan, wenn es nach der Stadt Güsten geht. Die Pläne liegen allerdings schon seit 2019 auf dem Tisch von Stadt und der Verbandsgemeinde Saale-Wipper. Warum hat die Entscheidung so lange gedauert?

Norma will noch in diesem Jahr das Weihnachtsgeschäft an seinem neuen Standort mitnehmen. (Foto: Lisa Kollien)

„Nach dem jetzigen Stand soll der Bau im Herbst starten“, berichtet Güstens Bürgermeister Michael Kruse (CDU). Die Fläche des Discounters werde nach der Fertigstellung knapp 1.200 Quadratmeter betragen und damit doppelt so groß sein.

Salzlandmuseum wird 100 Jahre alt

5.19 Uhr: Klingt komisch, ist aber so. Ein altes Bügeleisen, das Skelett eines Dachses und eine Tischdecke der Region gehören unter anderem zu den ersten Schenkungen, die das Museum Schönebeck vor 100 Jahren von Bürgern bekommen hat.

Das Foto zeigt das Salzlandmuseum kurz vor der Sanierung. Inzwischen passt sich das Haus noch besser in den Stadtteil ein. (Archivfoto: André Schneider)

Schnell wächst der Fundus an. Bis heute, so berichtet die Leiterin des Salzlandmuseums, Petra Koch, ist der Fundus auf mehr als 100.000 Exponate angestiegen. Historische Haushaltsgeräte und Skelette von Tieren werden von interessierten Einwohnern nicht mehr abgegeben. Die Zeit ist nun eine andere.