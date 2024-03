In vielen Orten rings um Bernburg werden an Gründonnerstag und Ostersamstag Osterfeuer gezündet. Ein Überblick

Hier lodern Osterfeuer in der Region Bernburg

Das Osterfeuer in Könnern wird bereits an Gründonnerstag gezündet.

Bernburg/MZ. - Rings um Bernburg werden an Ostern zahlreiche Osterfeuer entzündet. Die MZ gibt einen Überblick:

Baalberge: Das diesjährige Osterfeuer in Baalberge beginnt am Sonnabend, 30. März, mit einem Fackelumzug ab 18 Uhr vom Gerätehaus mit der Entzündung des Feuers 18.30 Uhr auf der Festwiese. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Fackeln können am Gerätehaus erworben werden, teilt der Feuerwehr verein Baalberge mit.

Beesenlaublingen: Zum Osterfeuer lädt der Beesener Parkverein am Sonnabend, 30. März, ab 18 Uhr auf die Froschwiese ein. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Bernburg: Der SV Einheit Bernburg lädt am Gründonnerstag, 28. März, ab 18 Uhr alle Interessenten zu seinem Osterfeuer auf dem Sportplatz Töpferwiese ein. Die Besucher erwarten verschiedene Getränke wie Glühwein und Bier, Leckeres vom Grill, Erbsensuppe und Fischbrötchen. Die Kinder werden vom Osterhasen überrascht.

Bründel: Zu einem kleinen Osterfeuer wird am Donnerstag, 28. März, ab 18 Uhr in den Park in Bründel eingeladen. Für Essen und Trinken ist gesorgt. Für die kleinen Gäste gibt es ein Ostereier-Suchspiel. Es wird empfohlen, sich warm anzuziehen.

Cörmigk: Am Sonnabend, 30. März, laden der Feuerwehrverein Cörmigk & Gerlebogk e.V. und der Ghostbusters MC Cöthen/Anhalt- Bernburg zum Osterfeuer ein. Beginn ist um 18 Uhr mit einer Andacht in der Kirche, 18.45 Uhr Fackelumzug durchs Dorf (Treffpunkt am Kirchplatz) und 19.30 Uhr Osterfeuer auf der Festwiese. Für das leibliche Wohl ist gesorgt,

Garsena: Das traditionelle Osterfeuer findet am Sonnabend, 30. März, ab 18.30 Uhr auf dem Gelände des Freigutes Garsena. statt. Der Ortsbürgermeister K.F. Schöning lädt alle Bürger der Stadt Könnern und ihrer Gemeinden herzlich ein. Für das leibliche Wohl sorgt in diesem Jahr der Heimatverein Golbitz/Garsena e.V.

Gnölbzig: Der Heimatverein Gnölbzig lädt am Ostersamstag, 30. März, zum Osterfeuer ein, mit dessen Licht und Wärme nach altem Brauch der Winter vertrieben werden soll. Das Feuer wird gegen 18.30 Uhr entzündet. Die Besucher werden mit leckerem vom Grill und Getränken versorgt, teilten die Mitglieder des Heimatvereins mit.

Gröna: Zur Ostereiersuche für Kinder, Leckeres vom Grill, Spanferkel, Essen aus der Gulaschkanone und frische Waffeln sind Einwohner und Gäste am Sonnabend, 30. März, an der Schiffsgaststätte eingeladen. Denn dann findet ab 17 Uhr das traditionelle Osterfeuer statt. Für das leibliche Wohl sorgt Herr Kranig von der Schiffsgaststätte.Eine kleine Überraschung für die Kinder bringt der Osterhase.

Könnern: In Könnern wird am Gründonnerstag, 28. März, um 19 Uhr das Osterfeuer auf dem Sportplatz entzündet. Dort können sich die Besucher auch auf Bratwürsten, warme und kalte Getränke freuen.

Nelben: Der Heimatverein Nelben Anno 874 lässt am Donnerstag, 28. März, das Osterfeuer an der Miete lodern. Beginn ist um 18 Uhr. Bei Grillwürstchen, Steak und heißen Getränken ist jeder zu einem Besuch eingeladen. Auf die Kinder warten viele Eier, die bunt bemalt werden können.

Neugattersleben: Im Bernstein Acamed Resort auf dem neuen Parkplatz findet das diesjährige Osterfeuer am Sonnabend, 30. März, ab 18 Uhr statt. Für das leibliche Wohl ist gesorgt, versprechen die Veranstalter Der Feuerwehr und des Heimatvereins Neugattersleben.

Peißen: Das Osterfeuer in Peißen findet am Sonnabend, 30 März, statt. Es beginnt mit ein Fackelumzug an der Friedenseiche um 19 Uhr. Holz kann am 30. März von 9 bis 12 abgegebenen werden. Es darf nur naturbelassen Holz kein Grünschnitt geliefert werden. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Preußlitz: Die Freiwillige Feuerwehr lädt zu einem Osterfeuer am Donnerstag, 28. März am Gerätehaus Preußlitz ein. Treffpunkt zum Fackelumzug ist um 18.30 Uhr am Denkmal. Fackeln können vor Ort erworben werden. Es gibt Grillspezialitäten und frische Teigwaren der Nachwuchsfeuerwehr.

Schackstedt: Zum diesjährigen Osterfeuer laden die Feuerwehr und Sportler am Sonnabend, 30. März, ab 19 Uhr am Sportlerheim ein. Mit einem kleinen Laternenumzug startet alles. Die Annahme von unbehandeltem Holz und Gestrüpp erfolget bereist am Donnerstag, 28. März, von 17 bis 19 Uhr durch die Freiwillige Feuerwehr.

Strenznaundorf: Das alljährliche Osterfeuer in Strenznaundorf findet am Sonnabend, 30. März, auf der Festwiese statt. Start ist 18.30 Uhr mit dem Fackelumzug ab der Bushaltestelle in Begleitung der Schalmeienkapelle Zickeritz. Anschließend wird auf der Festwiese das Osterfeuer angezündet, kündigt der Heimatverein und der Förderverein der Feuerwehr an.

Wohlsdorf: Der Feuerwehrförderverein Biendorf/Wohlsdorf lädt am Samstag, 30. März, zum Osterfeuer ein. Entzündet wird es gegen 17.30 Uhr auf dem Gelände neben der Feuerwehr am Sportplatz in Wohlsdorf. Für Speisen und Getränke sorgen die Mitglieder des Feuerwehrfördervereins.