Aus einem Wagen wird ein neuer Imbiss in Atzendorf, ein Bernburger warnt vor einem gefährlichen Pilz-Doppelgänger, eine Erntekrone aus Rosenburg hat es in einen großen Dom geschafft: Im Ticker von Dienstag, 1. Oktober 2024, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

„SLK live“ heißt der Newsblog: Ein Nachrichtenticker, der alle Neuigkeiten aus dem ganzen Salzlandkreis zusammenführt. Egal, ob in Aschersleben, Bernburg, Staßfurt und Schönebeck: Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es sofort auf dieser Seite.

Das ganze Salzland auf einen Wisch

Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet aufruft und geöffnet lässt, hat mit einer Aktualisierung der Seite immer die frischesten Nachrichten aus dem ganzen Salzlandkreis auf dem Bildschirm. Was genau sich hinter dem Blog verbirgt, erfahren Sie hier.

Was war eigentlich gestern los? Hier finden Sie den Newsblog von Montag, 30. September 2024.

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Dienstag, 1. Oktober 2024.

Das ist neu am Dienstag:

7.58 Uhr: Der Jugendmigrationsdienst (JMD) Bernburg in der Heinrich-Rau-Straße hat kürzlich sein 25-jähriges Bestehen gefeiert Seit 1999 unterstützt der JMD junge Menschen mit Migrationshintergrund, begleitet sie auf ihrem Bildungs- und Berufsweg und fördert ihre gesellschaftliche Teilhabe.

Der Migrationsdienst in Bernburg hat seinen 25. Geburtstag gefeiert. (Foto: Engelbert Pülicher)

Was vor 25 Jahren als erstes Migrationsangebot der Stiftung Evangelische Jugendhilfe begann, hat sich zu einem wichtigen Bereich der Stiftung entwickelt, der nun in den Themenfeldern psychosoziale Betreuung, Bildung und Migrationsberatung an sieben Standorten in Sachsen-Anhalt tätig ist, heißt es in einer Mitteilung.

Während des Festes konnten die Besucher, darunter Bernburgs Oberbürgermeisterin Silvia Ristow (Die Linke) bei einem Rundgang einen Einblick in die Arbeit erhalten.

Verbraucherzentrale berät in Aschersleben

7.23 Uhr: Bei der Beantwortung von Fragen zu Baufinanzierung, Krediten, Versicherungen, Altersvorsorge und Geldanlagen hilft laut einer Ankündigung der Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt Jana Köhler, Beraterin für Finanzdienstleistungen, die am Montag, 18. November, von 9 bis 16 Uhr in der Beratungsstelle Aschersleben, Herrenbreite 9, einen Spezialberatungstag zu diesen und vielen weiteren relevanten Themen durchführt.

Eine Terminvereinbarung unter der Nummer 03473/ 80 52 96 oder direkt in der Ascherslebener Beratungsstelle ist erforderlich.

Alsleben zeigt 140 Jahre Kettenschifffahrt

6.47 Uhr: Zur Einstimmung auf den Herbst möchte der Heimatverein Alsleben am kommenden Sonnabend, 5. Oktober, ab 19 Uhr in das Saaltor, Burgstraße 22a, einladen.

Aktuell ist dort eine Ausstellung zu „140 Jahre Einrichtung der Kettenschifffahrt“ zu sehen. An diesem Abend gibt es auch Fettschnitten und Glühwein.

Ein neuer Imbiss in Atzendorf

6.26 Uhr: In Atzendorf eröffnet morgen am Mittwoch um 11 Uhr ein neuer Imbiss. Der „Imbiss Ost“, wie ihn der Atzendorfer Christian Ferkau getauft hat, wird eine Erweiterung des Imbisswagens, den der Unternehmer schon seit einiger Zeit führt.

Der Imbiss Ost eröffnet am 2. Oktober in Atzendorf mit Christian Ferkau als Alleinbetreiber. (Foto: Christian Ferkau)

Was ihn auf die Idee gebracht hat, lesen Sie hier.

Gefährlicher Doppelgänger im Wald

6.18 Uhr: Vorsicht bei der Pilzsuche! Bernburger Pilzberater Bertold Randel warnt vor einem giftigen Champignon-Doppelgänger.

Helmut Jahnel (links) aus Ilberstedt ließ bei Pilzberater Bertold Randel in Bernburg seinen Fund bestimmen: giftige Karbolchampignons, die in der Regel bei Berührung chromgelb anlaufen. (Foto: Torsten Adam)

Der Sachverständige glaubt übrigens, dass die bislang maue Pilzsaison 2024 noch nicht ganz verloren ist. Was er aber am Wochenende im Korb eines Ilberstedter Sammlers entdeckt hat, erzählt er hier.

Rosenburger Erntekrone im Magdeburger Dom

5.51 Uhr: Normalerweise räumen die „Rosenburger Kreativfrauen“ mit ihrer bäuerlichen Getreidekunst bei Landeserntedankfesten ab. Doch dieses Mal ziert ihre Neuschöpfung den Dom in Magdeburg.

Die Rosenburger Erntekrone ziert aktuell den Magdeburger Dom. (Foto: Thomas Linßner)

Eine roße Ehre für die Rosenburger Kreativfrauen: Beim Erntedankfestgottesdienst wurde das Kunstwerk aus verschiedenen Getreidesorten im Beisein vieler Rosenburger „Schlachtenbummler“, die zum Teil mit einem Sonderbus kamen, in die Höhe gezogen.