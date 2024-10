Der Sachverständige Bertold Randel glaubt, dass die bislang maue Pilzsaison 2024 noch nicht ganz verloren ist. Was er am Wochenende im Korb eines Ilberstedter Sammlers entdeckt hat.

Helmut Jahnel (links) aus Ilberstedt ließ bei Pilzberater Bertolt Randel in Bernburg seinen Fund bestimmen.

Bernburg/MZ. - Bernburgs Pilzberater Bertold Randel macht Hoffnung, dass das Pilzjahr 2024 kein Totalausfall wird. „Wenn wir keine zeitigen Fröste kriegen, gibt der Oktober noch was her“, prognostiziert der Experte. In den vergangenen Wochen war er vergebens durch die Wälder des Harzes gestreift und konnte nur das bestätigen, was auch andere Pilzsucher konstatieren mussten: Es wächst fast nichts.