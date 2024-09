Am Wochenende hat der Biergarten „Zum Bestehorn“ seine Sommer-Saison beendet. Im Dezember gibt es aber schon das nächste Event auf dem Platz unter den Bäumen.

Denis Bromann blickt zufrieden auf seine erste Saison im Biergarten am Bestehornhaus

Aschersleben/MZ - Die Biergartensaison am Bestehornhaus ist am Sonntag zu Ende gegangen. Damit kehrt auch für Denis Bromann und sein Team wenigstens für einige Wochen ein wenig Ruhe ein, ehe an gleicher Stelle im Dezember der Wintermarkt öffnen wird.