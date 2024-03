Staßfurt sucht die neue Salzfee, Baalberge sorgt sich um Tiere, die gestohlen werden, in Felgeleben geht der Streit ums Parken an der Kita weiter: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

Was war eigentlich gestern? Hier finden Sie den Newsblog von Montag, 11. März 2024.

Dienstag, 12. März 2024:

Das ist neu am Dienstag:

7.12 Uhr: Der Ortschaftsrat von Löderburg trifft sich zu seiner nächsten Sitzung am morgigen Mittwoch im Sitzungszimmer des Bürgerbüros, Breite Straße 22.

Themen an diesem Abend sind zum einen der Haushalt der Stadt Staßfurt sowie die neue Gebührensatzung für die Straßenreinigung. Beginn der Sitzung ist 18.30 Uhr, Einwohner können dem öffentlichen Teil beiwohnen und Fragen an die Ortschaftsräte stellen.

Bürgergespräch mit Bernburgs Stadtspitze

6.56 Uhr: Zum ersten Bürgergespräch im neuen Jahr stellen sich am Dienstag, 9. April, die Bernburger Oberbürgermeisterin, Silvia Ristow (Die Linke), und ihre Dezernenten Holger Dittrich und Paul Koller in der Zeit von 9.30 bis 11.30 Uhr wieder auf dem Karlsplatz in Bernburg den Fragen der Bürger. Das hat Bernburgs Stadtspitze jetzt bekanntgegeben.

Darüber hinaus finden nach Angaben aus der Verwaltung im Rathaus jeden Dienstag Bürgersprechtage statt. Hierzu können im Sekretariat der Bernburger Oberbürgermeisterin telefonisch unter der Nummer 03471/65 91 01 Termine vereinbart werden.

Wegen großer Nachfrage: Noch mal an verlassene Orte

6.42 Uhr: Aufgrund der großen Nachfrage hat die Tourist-Information Aschersleben für Sonntag, 17. März, eine weitere Zusatz-Tour zum Thema „Die Junkerswerke“ aufgelegt. Der Streifzug startet um 10 Uhr am Majoranwerk, Majoranweg 21, und führt an vergessene Orte in der Stadt.

Bei der zweistündigen Tour gibt es Einblicke in die lokale Industriegeschichte. Anmeldungen nimmt die Tourist-Information, Hecknerstraße 6, Telefon 03473/8 40 94 40, entgegen. Die Teilnahmegebühr beträgt 7,50 Euro pro Person.

Wer wird Staßfurts neue Salzfee?

6.14 Uhr: Die Stadt Staßfurt sucht die siebte Salzfee. Bewerbungen für Staßfurterinnen und Frauen aus den Ortsteilen sind noch bis zum 30. April möglich.

Salzfee Jenny freute sich über jede Amtsverlängerung. (Foto: Falk Rockmann)

Zum diesjährigen Tag der Regionen am 29. September soll die Nachfolgerin von Jenny Geraldine Wegener (geborene Marnitz) gekrönt werden. Wer das werden will, erfährt hier, wie.

Tiere verschwinden: Baalberge rüstet auf

6.09 Uhr: In Bernburgs Ortsteil Baalberge treibt offenbar ein Dieb sein Unwesen. Es fehlen mehrere Schafe, Kaninchen, Hühner und Katzen.

Dem Baalberger Uwe Priewe wurden zwei seiner zwölf Schafe gestohlen. (Foto: Engelbert Pülicher)

Die Einwohner sind sauer, vor allem weil es ähnliche Fälle in der Vergangenheit schon einmal gegeben hat. Was sie nun dagegen unternehmen wollen, lesen Sie hier.

Weiter Streit ums Kita-Parken in Felgeleben

5.50 Uhr: Der Streit ums Parken in Felgeleben geht weiter. Kowolik (Bunte Fraktion) zeigt sich mit dem Ergebnis nach dem Vorort-Termin vor der Kita „Gänsewinkel“ in Felgeleben nicht zufrieden.

Das Foto zeigt die Straße An der Steiermärker Straße. Nach Messungen von Stadtrat Mark Kowolilk ist sie noch schmaler als Am Gänsewinkel. Trotzdem wurden hier Parktaschen ausgewiesen. (Foto: Mark Kowolik)

Er sieht da, wo die Interessen von Anwohnern und Kita-Eltern aufeinanderprallen. weiterhin Handlungsbedarf. Dafür er nennt er eine Reihe von Gründen.