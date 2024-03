Die Frühjahrspflanzung bei „Mein Baum für Aschersleben“ ist in diesem Jahr für den 30. März geplant.

Auch in diesem Jahr geht die Aktion „Mein Baum für Aschersleben“ weiter. Im vergangenen Jahr wurden u.a. diese Schnurbäume gespendet.

Aschersleben/MZ - Die Frühjahrspflanzung der Aktion „Mein Baum für Aschersleben“ steht an. Am Sonnabend, 30. März, 11 Uhr, ist es so weit. Treffpunkt für die Pflanzaktion ist der Stadtpark, informiert Silvio Merkwitz, Chef des organisierenden Verschönerungsvereins.

„Mein Baum für Aschersleben“ sei eine Erfolgsgeschichte, so Merkwitz. Über 250 Bäume sind im Zuge der Aktion bereits gepflanzt worden. Zwölf neue Bäume kommen nun dazu. Gepflanzt werden sie an unterschiedlichen Orten im Stadtgebiet – unter anderem auf der Herrenbreite, im Stadtpark und in der Körtestraße.

Die Baumspender sind zum Beispiel Bürger oder Vereine. „Dieses Mal kommt eine Baumspende von einer Klasse der Adam-Olearius-Schule. Schön, dass sich die Schüler auf diesem Weg für die Stadt engagieren und somit auch etwas Bleibendes schaffen“, meint Silvio Merkwitz.

Wer sich auch für eine Baumspende im Rahmen von „Mein Baum für Aschersleben“ interessiert, könne sich auf der Internetseite des Verschönerungsvereins informieren.

Ärgerlicher Vandalismus

Umso ärgerlicher seien die immer wieder auftretenden Vandalismus-Schäden. Mit umgeknickten oder anderweitig mutwillig beschädigten Bäumen muss sich der Verschönerungsverein leider immer wieder beschäftigen, bedauert Merkwitz.

„Die Bäume werden dann ersetzt oder es wird versucht, die Schäden zu beseitigen. Das sind natürlich auch enorme Kosten, die dadurch entstehen. Das Geld könnte man auch sinnvoller ausgeben“, weiß er. Trotzdem halten der Verein und seine Partner an der Aktion fest. „Wir lassen uns vom Vandalismus-Geschehen nicht unterkriegen.“