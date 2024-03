Am Landgericht Magdeburg beginnt der Prozess gegen einen Mann aus Gatersleben, der seine Wohnung in Brand setzte.

Gatersleben/Magdeburg/MZ - Mitten in der Nacht zerbrach im Januar 2023 in Gatersleben eine Familie endgültig. Das halbe Haus von Steffen K. steht in Brand, die Flammen fressen sich über den Dachstuhl in die andere Haushälfte, wo Bruder und Schwägerin leben. Der 56-jährige Mann hat in seiner Wohnung mit Terpentinersatz und einer Propangasflasche gezündelt, wollte sich das Leben nehmen.