Neu Königsaue/MZ - Der Feldweg zwischen der Heerstraße in Neu Königsaue und der B 180 ist buckelig. Es staubt mächtig, als am Montag Pkw hier entlangfahren. Dass an der Seite zu den Gehölzen der Europaradweg R1 entlang führt, ist nur dort zu erkennen, wo ein Radlader den Weg, den seit Jahren eine Grasnarbe bedeckt, freigeschoben hat. Zuletzt war vom Radweg streckenweise nicht mehr als ein Trampelpfad übrig.